FTX, mahkemenin borsanın 3,4 milyar dolarlık varlıklarıyla yatırım yapmasına izin vermesinin ardından harekete geçti.

2022 yılının Kasım ayında iflas eden FTX, aralarında ETH, SOL ve MATIC’in de yer aldığı çeşitli kripto para birimlerinde 170 milyon dolarlık stake işlemi gerçekleştirdi.

Veriler, FTX’in 5,5 milyonu aşkın SOL ve 24.000’i aşkın ETH stake ettiğini gösteriyor.

Stake etme, kripto para piyasasında yaygın olarak kullanılan uygulamalardan biri. Bu sayede staker’lar, söz konusu ağın blockchain’ini desteklerken aynı zamanda stake ödülleri kazanıyor.

#CryptoNews: Over 5.5 million #Solana (SOL) were sent by an #FTX-identified wallet to #Figment, a staking validator service catering to institutional investors. 👀https://t.co/gSXPVBeGwz

— CoinMarketCap (@CoinMarketCap) October 16, 2023