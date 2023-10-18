FTX, mahkemenin borsanın 3,4 milyar dolarlık varlıklarıyla yatırım yapmasına izin vermesinin ardından harekete geçti.

2022 yılının Kasım ayında iflas eden FTX, aralarında ETH, SOL ve MATIC’in de yer aldığı çeşitli kripto para birimlerinde 170 milyon dolarlık stake işlemi gerçekleştirdi.

Veriler, FTX’in 5,5 milyonu aşkın SOL ve 24.000’i aşkın ETH stake ettiğini gösteriyor.

FTX Varlıklarını Stake Etmeye Başladı

Stake etme, kripto para piyasasında yaygın olarak kullanılan uygulamalardan biri. Bu sayede staker’lar, söz konusu ağın blockchain’ini desteklerken aynı zamanda stake ödülleri kazanıyor.

Veriler, FTX’in 122 milyon dolar değerinde yaklaşık 5,5 milyon SOL stake ettiğini gösteriyor. FTX’in bu işlemden yıllık yaklaşık %6,79 oranında (8 milyon dolar) getiri elde etmesi bekleniyor.

Öte yandan FTX, 37,4 milyon dolar değerinde 24.000’i aşkın ETH stake etti. FTX, bu varlıkları doğrudan ETH ağı üzerinde stake etti. Borsanın bu işlemden %3,4 oranında (1 milyon dolar) getiri elde etmesi bekleniyor.

ETH ve SOL’un yanı sıra FTX’in stake etmek için tercihlerinden biri de MATIC oldu. Yaklaşık 9,5 milyon dolar değerinde 13,5 milyon Polygon (MATIC) stake eden borsanın bu işlemden %4,6 oranında gelir elde edeceği tahmin ediliyor. Analiz sonuçları, stake edilen bu varlıkların daha önce FTX’in kardeş şirketi Alameda’nın cüzdanlarında tutulduğunu gösteriyor.

FTX ile Solana arasındaki ilişki, borsanın iflas etmesinden çok daha önceye dayanıyor. CryptoPotato olarak daha önce bildirdiğimiz üzere FTX’in 1,16 milyar dolar değerinde SOL token’e sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Son Mahkeme Kararları

FTX’in 170 milyon dolarlık stake hamlesi, ABD Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’nin borsaya 3,4 milyar dolarlık fonlarıyla yatırım yapma ve değerlendirme izni vermesinin ardından geldi. En son raporlar, FTX borsasının 685 milyon dolarlık SOL, 529 milyon dolarlık FTT, 268 milyon dolarlık BTC ve 90 milyon dolarlık ETH’ye sahip olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte iflas eden borsanın MATIC, APT, DOGE ve çeşitli stabilcoin’lerde de nispeten daha küçük miktarda varlıkları bulunuyor.

FTX davasının yanı sıra Sam Bankman-Fried’ın 7 farklı suçlamayla yargılandığı davada 3 Ekim 2023 tarihinde başladı. Davada şimdiye kadar birçok önemli gelişme yaşandı. FTX’in eski CTO’su Gary Wang, Alameda’nın eski CEO’su Caroline Ellison, FTX’in eski baş mühendisi Nishad Singh davada tanık sıfatıyla SBF aleyhine ifade verdi.