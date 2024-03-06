Friend.tech‘in airdrop gerçekleştirmesini bekleyen topluluk, platformun da sahnelere geri döneceğine inanıyor.

Sosyal Web3 platformu Friend.tech, yatırımcılarının kullanıcılara token satma haklarından oy birliğiyle feragat ettiğini duyurdu. Böylece kripto paralar üzerindeki tüm kontrol kullanıcılara geçti.

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören merkeziyetsiz sosyal medya platformu, bu yıl ise düşüşte.

Friend.tech Geri Dönüş Yolları Arıyor

Friend.tech kullanıcıları, yoğun eleştirilere ve alım satım faaliyetinin düşmesine rağmen platformun geri dönüş yaşayacağını düşünüyor. Bu düşüncenin ardında ise airdrop beklentisi yatıyor.

Platform, yeni sosyal medya gönderisinde “şimdiye kadarki en tehlikeli görev” olarak tanımladığı cesur bir adımın ipuçlarını verdi. Gönderide tavşan olarak tasvir edilen token’lar, havadan paraşütle atlamaya (airdrop) hazırlanıyor.

Friend.tech’in token kontrolünü kullanıcılara verme kararı, topluluk tarafından son derece olumlu karşılandı. Hatta kimileri, projenin kurtarma döneminin başladığını bile düşünüyor.

Zincir üstü verilere göre friend.tech üzerindeki günlük kullanıcı faaliyet düzeyi, 13 Eylül’de 539.810 işlem ile rekor kırdıktan sonra keskin şekilde düşmeye başladı. Cryptokoryo verilerine göre, dün platformda gerçekleştirilen işlem sayısı yalnızca 584 ölçüldü. Yani günlük işlem sayısında yüzde 99’un üzerinde düşüş yaşandı.

Geri dönüş yolları arayan platform, online sosyal etkileşim araçları geliştirmek için Paradigm ile iş birliği yaptı. Bu araçların arasında tokenizasyon da yer alabilir.