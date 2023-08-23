Friend.tech kısa bir süre içerisinde kripto para topluluğunda ciddi bir popülariteye ulaştı. Platform bu kısa zaman zarfında bazı kullanıcılarına milyonlarca dolarlık ödeme yaptı.

Henüz 2 hafta önce kullanıma sunulmasına rağmen merkezsiz sosyal medya platformu Friend.tech kullanıcılarına 2,5 milyon dolarlık ödeme yaptığını duyurdu. Kripto para analitik platformu Delphi Digital’in yayınladığı verilere göre bu ödemenin 650.000 dolarlık kısmı, platformdaki en büyük 10 fenomene yapıldı.

Friend.tech’ten en büyük geliri elde eden kişi, kripto para analizleriyle Twitter’da büyük bir üne ulaşan Crypto Cobie oldu. Crypto Cobie, Friend.tech aracılığıyla Twitter hesabının hisselerini satarak 132 bin dolar değerinde 80 ETH’lik gelir elde etti.

Bir diğer kripto para fenomeni HsakaTrades de Friend.tech’ten yaklaşık 93.000 dolar değerinde 56 ETH’lik gelir elde etti. Friend.tech’ten gelir elde eden diğer isimler arasında 55 ETH ile Friend.tech’in kurucusu olduğu iddia edilen Racer, 41 ETH ile e-spor oyuncusu FaZe Banks, ve 33 ETH ile Zhusu yer alıyor.

Kripto para analisiti RookieXBT ve 100 Thieves kurucusu Nadeshot da sırasıyla 23 ve 16 ETH’lik gelir elde etti. Friend.tech, sosyal medya hesaplarının hisse fiyatlarını belirlemek için bağlanma eğrisi (bonding curve) adlı bir yöntem uyguluyor. Bu da hiç alıcı olmasa bile hisselerin satılabileceği anlamına geliyor.

Friend.tech adlı platform, herkesin markasından veya kişisel Twitter hesaplarından gelir elde etmesine olanak sağlıyor. Friend.tech platformunda gerçekleştirilen her bir işlem için için %10 komisyon kesiliyor. Bu komisyonun %5’i Friend.tech, diğer %5’lik kısmı ise hesap sahibi alıyor.

Kripto Para Piyasasındaki En Son Trend: Friend.tech

Kripto para piyasasındaki trendler yıllar içerisinde birçok kez değişti. 2017-2018 yıllarında ICO trendi, 2019-2020 yılları arasında merkezsiz finans (DeFi) trendi 2021-2022 yılları arasında metaverse NFT trendi buna örnek olarak gösterilebilir.

Her ne kadar Friend.tech henüz bu kadar büyük kapsamlı olmasa da 2022 yılının sonlarıyla 2023 yılının başlarında patlak veren Ordinals trendi kadar adından söz ettirmeyi başardı.

Merkezsiz sosyal medya uygulaması Friend.tech, henüz 2 hafta önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen kripto para sektöründeki en sıcak konulardan biri haline geldi. Sonuç olarak platform günlük gelir açısından sektördeki birçok devi geride bıraktı.

DefiLlama verileri, Friend.tech’in son 24 saatte yaklaşık 1,68 milyon dolar ve son yedi günde ise 4,61 milyon dolarlık komisyon geliri elde ettiğini gösteriyor.

Dolayısıyla Friend.tech, son 24 saatte 3,45 milyon dolarlık gas ücreti elde eden Ethereum’un ardından kinci sırada yer alıyor. Her ne kadar bu kulağa çılgınca gelse de Friend.tech bu süreçte Bitcoin (BTC) ve Tron (TRX) gibi büyük blockchain’lerden ve Uniswap ve PancakeSwap gibi merkezsiz kripto para borsalarından daha fazla gelir elde etti..

Friend.tech platformu 10 Ağustos’ta piyasaya sürüldü. Başlangıçta yalnızca davet kodu olan kişiler platforma kaydolabiliyordu. Platform ilk işlem gününde 8 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Dune Analytics verileri 10 Ağustos’tan bu yana Friend.tech’te 62 milyon dolar değerinde 1,67 milyon işlem gerçekleştirildiğini gösteriyor.

Her ne kadar Friend.tech, görkemli bir başlangıçla kripto para topluluğunun gündemine otursa da bazıları platformun uzun vadede sürdürülebilirliği konusunda şüpheci davranıyor.