Üç hafta önce piyasaya sürülen ve kısa süre içerisinde büyük bir popülariteye ulaşan Friend.tech “ölü” ilan edilmeye başlandı.

Coinbase’in katman-2 ölçeklendirme çözümü Base üzerinde geliştirilen Friend.tech, işlem hacmi ve aktivite açısından kan kaybediyor gibi görünüyor. Bu gelişmeler sonucunda birçok Twitter kullanıcısı Friend.tech’i ölü ilan etmeye başladı.

Coinbase’de Ödemeler Risk Müdürü olarak görev yapan Lisandro Rodriguez, Friend.tech’in ölümünün projenin geliştiricilerinin açgözlü davranmalarından ve kötü hamlelerinden kaynaklandığını ifade etti. Lisandro Rodriguez ayrıca Friend.tech platformunun altyapısındaki sorunlara da dikkat çekti.

Lisandro Rodriguez, Friend.tech kullanan fenomenlerin platform aracılığıyla para kazanmanın kolay bir yolunu bulduğunu ifade etti. Rodriguez’e göre fenomenler profillerinin değerini yapay bir şekilde şişirdiğini ve böylelikle diğer kullanıcıları da platforma çekip anahtar satın almaları için teşvik ettiğini bildirdi.

Rodriguez’e göre Friend.tech’in ilk kullanıcıları platforma sonradan katılanlar sayesinde ciddi miktarda kazanç elde etti. Sonuç olarak pek çok insan önemli miktarda para para kazandı. Ancak birileri kazanıyorsa birileri de kaybetmeli. Bu senaryoda para kaybedenler, Friend.tech’e sonradan katılan kullanıcılar oldu.

Coinbase’in Ödemeler Risk Müdürü Lisandro Rodriguez, Friend.tech’teki MEV botlarının işleri daha da kötüleştirdiğini açıkladı. Kullanıcılar yeni X (Twitter) hesapları satın almak için bu tür botlar geliştirdiler ve Friend.tech hesaplarının düşük fiyattan alınıp yüksek fiyattan satılacağı umudunu yarattılar. Sonuç olarak bu durum platformda birçok sahte hesabın oluşturulmasına yol açtı.

Lisandro Rodriguez bu gelişmeler sonucunda platformun hantallaştığını belirtti ayrıca kullanıcı kayıtlarının davet kodu ile gerçekleştirildiğini bu nedenle kullanıcı sayısının sınırlı olduğunu ifade etti.

Friend.tech’i ölü ilan eden bir diğer kişi de Twitter’daki kripto para fenomenlerinden Benie oldu. Benie, kripto para analitik platformu Dune Analytics’ten aldığı bir grafiği paylaşarak Friend.tech’in işlem hacimlerinin hafta başından bu yana önemli ölçüde azaldığını ifade etti.