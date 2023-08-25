Kısa bir süre önce kullanıma sunulan merkezsiz sosyal medya platformu Friend.tech, popülaritesini arttırmaya devam ediyor.

Friend.tech üzerinde faaliyet gösteren Maximal Extractable Value (MEV) botlarının 2 milyon doların üzerinde kâr elde ettiği bildirildi.

12co’nun analistlerinden Tom Wan tarafından derlenen Dune Analytics verilerine göre 121 MEV botu, son iki hafta içerisinde 21.800’den fazla anahtar elde etti. Tom Wan, MEV botlarının, yeni profiller oluşturarak bu profillerin hisselerini düşük fiyatlardan satın aldığını ve sonrasında yüksek fiyattan satarak gelir elde etme stratejisi uyguladığını bildirdi.

Tom Wan özellikle bir MEV botunun kaydettiği olağanüstü performansa dikkat çekti. Wan, 0xcc218bbd21e14944fcc121d161c9b9ae71b9cc85 adresinin 96 profil satın alarak 600.000 dolar değerinde 260 ETH’lik gelir elde ettiğini açıkladı.

21 Ağustos’ta Friend.tech’teki MEV botlarının faaliyetlerinde kayda değer bir artış yaşandı. Sonuç olarak MEV botları tarafından gerçekleştirilen işlemlerin sayısı 500.000’e ulaştı. İlginç bir şekilde başarısız işlemlerin sayısı (308.860), başarılı işlemlerin sayısını (216.070) gölgede bıraktı.

Öte yandan Dune Analytics verileri, Friend.tech platformunun kümülatif işlem hacminin 70 milyon dolarlık değerlemeyle 45.495,9 ETH’ye ulaştığını gösteriyor. Kısa bir süre önce kullanıma sunulan platformda şimdiye kadar 2,05 milyon işlem gerçekleştirildi.

Bir diğer kripto para analitik platformu DeFiLlama ise Friend.tech’in en çok gelir elde eden merkezsiz finans aktörlerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. Zira popüler merkezsiz sosyal medya uygulaması Friend.tech byu hafta başında yalnızca 24 saat içerisinde 300 bin dolarlık işlem ücreti topladı ve 161.000 dolar gelir elde etti.