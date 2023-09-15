Piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra büyük bir popülariteye ulaşan Friend.tech uzun bir süredir sessizdi. Projeye yönelik ilgi hızlı bir şekilde azaldı ve bu da topluluğun Friend.tech’i ölü ilan etmesine yol açtı. Ancak bazılarına göre Friend.tech hala hayatta ancak can çekişiyor.

Merkezsiz sosyal medya platformu Friend.tech, 13 Eylül’de 18,51 milyon doların üzerinde işlem hacmine ulaştı ve yeni bir rekor kırdı. Kripto para analitik platformu Dune Analytics verileri, Friend.tech’in aynı gün 1,9 milyon dolarlık rekor işlem ücreti geliri elde ettiğini gösteriyor.

Kripto para yatırımcıları için geride bıraktığımız yaz oldukça sıkıcı geçti. Bu süreçte Friend.tech platformunun popülaritesi hızla arttı ve sonrasında sert bir şekilde düştü. Dolayısıyla bu durum, Friend.tech’in gelip geçici bir trend olup olmadığının sorgulanmasına yol açtı.

Friend.tech Yeniden Hayata Döndü

Friend.tech, Coinbase’in katman-2 blockchain ağı Base üzerinde inşa edilen merkezsiz bir uygulama. Friend.tech platformu, kullanıcıların farklı Twitter hesaplarının hissellerini satın almasına olanak sağlıyor. Kısa bir süre içerisinde birçok kişi platforma akın etti ve bu süreçte ünlü isimler de platforma dahil oldu.

Ancak platform popülaritesini sürdürmekte başarısız oldu. Coinbase ödemeler risk yöneticisi Lisandro Rodriguez bile Friend.tech’in popülaritesini sürdürememesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi. Dolayısıyla pek çok kişi Friend.tech’in popülaritesindeki azalma nedeniyle öldüğünü düşünmeye başladı.

Ancak son veriler farklı bir anlatıya işaret ediyor. Son günlerde Friend.tech platformunun işlem hacminde ve işlem ücretlerinde yeniden artış yaşanmaya başladı. Bununla birlikte platformun günlük aktif kullanıcı sayısında da artış yaşandı. 13 Eylül’de Friend.tech platformundaki aktif kullanıcıların sayısı 16.000’e ulaştı ve bu durum platformun işlem hacminin ve işlem ücreti gelirlerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla sonuçlandı.

Platformdaki benzersiz alıcıların sayısı 155.000’in üzerine yükselirken, benzersiz satıcıların sayısı ise 75.000’i aştı.

Friend.tech’in Büyümesinin Arkasındaki Faktörler

Veri platformu Token Terminal, kısa bir süre önce yayınladığı raporda uygulamanın büyümesine katkıda bulunan birkaç faktöre yer verdi. Token Terminal ilk olarak şu anda Friend.tech platformunun doğrudan bir rakibi olmadığına dikkat çekti.

Friend.tech, açık sosyal medya modelinin aksine tıpkı OnlyFans ve Patreon gibi kapalı bir modelle faaliyet gösteriyor.

Bununla birlikte Friend.tech platformu, Base ağıyla aynı dönemde lansmanını gerçekleştirdi. Bu da Base ağına yönelik ilginin aynı zamanda Friend.tech’e aktarılmasıyla sonuçlandı.

Öte yandan Friend.tech yüksek talep nedeniyle 11 Ağustos’ta iki kez ağ kesintisi yaşadı. Sonuç olarak platforma yönelik erişim kesintisi riskleri de masada. Her ne kadar Friend.tech ekibi sunucu yükseltmesi yapacaklarını açıklasa da bu durum sunucu sınırlamaları nedeniyle şimdiye kadar kötü bir kullanıcı deneyimine yol açtı.