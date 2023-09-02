Reuters, Fransız yetkililerin Worldcoin’in Paris ofisine baskın düzenlediğini bildirdi.

ChatGPT’nin kurucusu tarafından geliştirilen Worldcoin projesi, 24 Temmuz’da piyasaya sürülmüştü.

Reuters’ta yer alan 31 Ağustos tarihli habere göre Worldcoin’e yönelik dünyanın dört bir yanındaki düzenleyici baskılar devam ederken şirketin Paris ofisine Fransa’nın veri gözlemcisi tarafından baskın düzenlendi.

Fransa’nın veri gözlemcisi CNIL, geride bıraktığımız Temmuz ayında yaptığı açıklamada Worldcoin aracılığıyla toplanan biyometrik verilerinin yasal olup olmadığının şüpheli olduğu bildirilmişti. Perşembe günü CNIL sözcüsü “Worldcoin ofislerinde kontroller yapıldı” ifadelerini kullandı. Bu da Politico’nun Çarşamba günü bildirdiği baskın söylentilerini doğruladı.

Worldcoin yetkilileri ise şu ana kadar basın mensuplarının söz konusu baskın iddialarına ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

Worldcoin aracılığıyla kullanıcılar cüzdan adreslerini biyometrik verileriyle eşleyerek karşılığında ORB token kazanıyor. Proje yaklaşık iki yıldır test sürecindeydi ve Worldcoin’in websitesinde yer alan bilgilere göre platforma bu süreçte 2,1 milyon kişi kayıt oldu.

Fransa’nın veri gözlemcisi CNIL’in Temmuz ayında projeye yönelik soruşturma başlatmasının ardından Worldcoin yetkilileri bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Worlcoin Vakfı, projenin bireylerin gizliliğini korumak için tasarlandığını, sağlam bir gizlilik programına sahip olduğunu ve yasal gereklilikleri yerine getirmeye kararlı olduğunu ifade etmişti.

Worldcoin Vakfı, kendisini “Worldcoin protokolünün temsilcisi” olarak tanımlayan Cayman Adaları merkezli bir kuruluş. Sam Altman Worldcoin’in yanı sıra ChatGPT adlı yapay zeka tabanlı sohbet botunun geliştiricisi OpenAI’ın da kurucusu.

OpenAI, ChatGPT’nin tüm dünyada büyük yankı uyandırmasının ardından Microsoft’tan 10 milyar dolarlık yatırım almıştı.