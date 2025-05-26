Telegram’ın kurucu ortağı Pavel Durov, Fransa’daki bir mahkemenin Norveç’te düzenlenen Oslo Freedom Forum’a katılmasına izin vermemesi nedeniyle etkinliğe bizzat katılamayacak. İnsan hakları ve sivil özgürlükler odaklı yıllık etkinliği düzenleyen Human Rights Foundation (HRF), Durov’un konuşmasını uzaktan gerçekleştireceğini doğruladı.

HRF kurucusu Thor Halvorssen, “Bay Durov’un sesinin bu kadar ihtiyaç duyulduğu bir etkinliğe katılımının Fransız mahkemeleri tarafından engellenmesi üzücü.” dedi.

ABD Seyahati de Engellendi

Geçtiğimiz hafta Durov’un ABD’de yatırım toplantılarına katılması da Fransız yetkililer tarafından ‘gerekli görülmediği’ gerekçesiyle engellenmişti.

Eylül 2024’te Fransa’da bir havaalanında gözaltına alınıp Telegram’ın kötüye kullanımıyla bağlantılı altı suçlama ile itham edilen Durov, şu anda ülkeyi mahkeme izni olmadan terk edemiyor. Yılın başlarında Dubai’ye gitmesine izin verilmiş olsa da, Paris savcılığı son taleplerini “yeterli gerekçe yok” diyerek reddetti.

Durov’un Fransa ve BAE dahil olmak üzere birden fazla vatandaşlığı bulunuyor, ancak halen devam eden hukuki süreç nedeniyle Fransa’ya bağlı kalmaya devam ediyor.

Siyasi Baskı ve Sansür İddiası

Gerginlikler, Durov’un Fransa’daki yetkilileri, Romanya’daki başkanlık seçimleri sırasında Telegram’da muhafazakar içerikleri sansürlemesi için kendisine baskı yapmakla açıkça suçlamasıyla daha da arttı.

Durov, 18 Mayıs’ta, Fransa iç istihbarat teşkilatı başkanı Nicolas Lerner’in, Romanya’daki seçimler öncesinde Telegram’da muhafazakar siyasi seslerin bastırılmasını bizzat istediğini iddia etti. Toplantının Paris’teki Hôtel de Crillon’da gerçekleştiğini ve bu talebe uymayı reddettiğini belirtti.

Durov, “Demokrasiyi savunmak adına demokrasiyi yok edemezsiniz.” diyerek, Telegram’ın siyasi sansüre katılmaktansa tüm pazarlardan çekilmeyi tercih edeceğini söyledi. Platformun bugüne dek Rusya, Belarus veya İran gibi ülkelerde protestocuları engellemediğinin, Avrupa’da da bunu yapmayacağının altını çizdi.

Durov, foruma bizzat katılamayacak olsa da, uzaktan yapacağı konuşmada teknoloji şirketlerinin hükümet baskılarıyla, özellikle seçim dönemlerinde, karşı karşıya kalmasına değinmesi bekleniyor.

Telegram, 35 Milyar Dolarlık Suç Ağını Temizledi

Bu gelişmelerin yanı sıra Telegram, blockchain analiz firması Elliptic’in araştırması sonrası, Çin merkezli siber suç ağları Xinbi Guarantee ve Huione Guarantee ile bağlantılı binlerce kanalı kaldırdı. Bu ağların, para aklama, sahte kimlik, veri hırsızlığı ve siber şantaj gibi çeşitli suçlar yoluyla 35 milyar doların üzerinde yasa dışı USDT işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Kamboçya’daki iktidar elitleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen Huione, 27 milyar dolar değerinde suç gelirinin akışına aracılık ederken, Xinbi ise 2022’den bu yana 8,4 milyar dolar işleme imza attı.

Bu pazar yerleri, Telegram’ın şifreli altyapısını kullanarak açıkça faaliyet göstermiş; dolandırıcılıktan elde edilen kripto paraların aklanmasında, hatta Kuzey Koreli hackerlarla bağlantılı WazirX saldırısı gibi büyük vakalarda rol oynamıştı. Ayrıca, Güneydoğu Asya’daki insan kaçakçılığı merkezlerine de bağlantı tespit edildi; bu merkezlerde, insanlara iş vaadiyle tuzak kurularak, baskı altında finansal suçlara zorlandıkları belirtildi.

Telegram, başlangıçta gizliliğe odaklanan bir uygulama olarak tasarlansa da, son yıllarda yapısının organize suç tarafından istismar edilmesi eleştirilerin odağı oldu.