1,5 trilyon dolarlık varlık yönetim şirketi Franklin Templeton, Bitcoin’e dair açıklamalarda bulundu.

Şirketin Dijital Varlık ve Yatırımcı Danışmanlığı Hizmetleri Başkanı Sandy Kaul, gelecekte tüm devletler kaçınılmaz bir şekilde rezervlerinde Bitcoin tutmaya başlayana kadar gelişmekte olan ülkelerin Bitcoin’i benimsemeye devam edeceğini iddia etti.

Franklin Templeton’dan Sandy Kaul, bu hafta Bitcoin’e dair oldukça kapsamlı açıklamalarda bulundu. Kaul, Bitcoin’in yatırımcıların portföyündeki yerinden, teknolojik altyapısına kadar çeşitli konuları ele aldı. Kaul ayrıca devletlerin ve hükümetlerin Bitcoin’i benimsemesine ilişkin senaryolar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Devletler Bitcoin’i Benimseyecek mi?

Sandy Kaul gelişmekte olan ülkelerin satın alma güçlerini arttırmak için Bitcoin’e yönelerek büyük ekonomilerle rekabet edebileceğini öngörüyor. Coin Stories podcast’ine konuk olan Sandy Kaul şu ifadeleri kullandı:

Bitcoin’in tüm merkez bankalarının rezervlerinde bulundurması gereken bir şey haline geleceğini de düşünüyorum çünkü Bitcoin ödemeleri işlerinin bir kısmını kolaylaştıracak.

Sandy Kaul ayrıca Merkez Bankası Dijital Para Birimlerinin (CBDC’ler) sınır ötesi ödemeleri daha kolay hale getireceğini kabul etmekle birlikte bu tür para birimlerinin hala ulusal döviz kuru risklerini beraberinde getireceğini belirtiyor.

Sandy Kaul bunun yanı sıra Bitcoin’in uluslararası ticaretin rezerv para birimi olarak kullanılacağını ve bu nedenle de her ülkenin bir miktar BTC rezervi tutması gerekeceğini öngördü.

Bitcoin’le (BTC) Portföy Çeşitlendirmesi

Franklin Templeton, ABD’de spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan 13 kurumdan biri. SEC’in 2024 yılının ilk günlerinde spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakacağı tahmin ediliyor. Spot Bitcoin ETF’lerinin olası onayının, kripto para piyasasına sıcak para girişine yol açması bekleniyor.

Sandy Kaul, spot Bitcoin ETF’leriyla birlikte Bitcoin’in portföylere daha kolay bir şekilde ekleneceğini belirtti. Bitcoin’in yatırım getirisine de değinen Franklin Templeton yöneticisi, ayı sezonlarına rağmen Bitcoin’in hala son 10 yılda dünyada en iyi performans gösteren yatırım aracı olduğuna dikkat çekti. Sandy Kaul bu nedenle Bitcoin’in yatırımcı portföyleri için çeşitlendirme ve yüksek getiri fırsatı sağlayabileceğini belirtti.