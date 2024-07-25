Önde gelen varlık yönetim şirketlerinden Franklin Templeton, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin başarısının ardından spot Solana ETF’si için başvuru yapmaya hazırlanıyor.

2024 yılında ABD’de Bitcoin ve Ethereum ETF’leri başlatıldı. Franklin Templeton da Bitcoin ve Ethereum ETF’lerini başlatan şirketler arasında yer alıyor. Görünüşe bakılırsa Franklin Templeton, BTC ve ETH’nin ardından spot Solana ETF’lerini araştırıyor. Franklin Templeton, 23 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin ve Ethereum’un ötesinde, kripto alanını ileriye taşıyacak önemli gelişmeler görüyoruz. Solana büyük bir benimseme gösterdi ve olgunlaşmaya devam ediyor, teknolojik büyüme sorunlarının üstesinden geliyor ve yüksek verimli, monolitik mimarilerin potansiyelini vurguluyor.

Franklin Templeton’ın bu açıklaması, şirketin 23 Temmuz’da Ethereum ETF’ini piyasaya sürmesinin ardından geldi. Varlık yönetim şirketi 11 Ocak 2024 tarihinde de spot Bitcoin ETF’ini piyasaya sürmüştü.

Solana ETF’sini başlatmak isteyen tek şirket Franklin Templeton değil. Geride bıraktığımız Haziran ayında VanEck Solana Trust için başvuruda bulundu. Bu gelişme sonrasında ABD’de ETF’si başlatılacak bir sonraki kripto para biriminin Solana olabileceğine dair beklentiler arttı.

VanEck’ten kısa bir süre sonra 21Shares da spot Solana ETF’ini başlatmak için SEC’e başvuruda bulundu. SEC’nin bu konudaki kararını 2025 yılının Mart ayında vermesi bekleniyor. Olası bir onayın Solana’nın kripto para piyasasındaki konumunu güçlendirmenin yanı sıra geleneksel yatırım portföylerinde daha fazla kabul görmesine yol açması bekleniyor.