Franklin Templeton, ABD’de spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) sunan öncü şirketlerden biri olarak dijital varlık alanındaki faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. Şirket, dijital varlıklardan oluşan çeşitlendirilmiş bir portföy sunmayı hedefleyen yeni bir ETF için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvurdu.

16 Ağustos’ta yapılan başvuruya göre, “EZPZ” koduyla işlem görecek olan bu kripto endeks ETF’si, CF Institutional Digital Asset Index performansını takip edecek. Başlangıçta, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi önde gelen kripto paraları içerecek olan bu fon, ilerleyen dönemlerde gerekli yasal onayların alınmasıyla birlikte diğer kripto varlıkları da portföyüne dahil etmeyi planlıyor.

