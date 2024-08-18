Franklin Templeton, ABD’de spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) sunan öncü şirketlerden biri olarak dijital varlık alanındaki faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. Şirket, dijital varlıklardan oluşan çeşitlendirilmiş bir portföy sunmayı hedefleyen yeni bir ETF için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvurdu.

16 Ağustos’ta yapılan başvuruya göre, “EZPZ” koduyla işlem görecek olan bu kripto endeks ETF’si, CF Institutional Digital Asset Index performansını takip edecek. Başlangıçta, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi önde gelen kripto paraları içerecek olan bu fon, ilerleyen dönemlerde gerekli yasal onayların alınmasıyla birlikte diğer kripto varlıkları da portföyüne dahil etmeyi planlıyor.

Franklin Templeton files for Crypto Index ETF… Would initially hold btc & eth. Here we go. pic.twitter.com/K3o8qI2QZq — Nate Geraci (@NateGeraci) August 16, 2024

Franklin Templeton, bu ETF ile yatırımcılara dijital varlıklar dünyasına kurumsal güvenceyle çeşitlendirilmiş bir giriş imkanı sunmayı amaçlıyor. Ayrıca, Chicago Board Options Exchange (CBOE) kripto para birimleri kullanılarak fon hisselerinin yaratılması ve itfa edilmesi için düzenleyici onay bekliyor.

Fonun saklama hizmetini ABD’nin en büyük kripto borsalarından biri olan Coinbase üstlenecek. Coinbase, daha önce Wall Street’te kripto ETF’leri başlatan birçok üst düzey fon yöneticisi için de saklama hizmeti sunmuştu. Ayrıca, fonun nakit varlıklarının yönetimi ve idari işlemleri Bank of New York Mellon tarafından gerçekleştirilecek.

Franklin Templeton, spot BTC ve Ether ETF’lerinin piyasaya sürülmesinin ardından kripto endeks ETF’lerine olan ilgiyi artırmayı hedefleyen erken oyunculardan biri olarak dikkat çekiyor. Franklin Templeton’ın bu yeni ürünü, Haziran ayında düzenleyici onay için başvuran ilk çift Bitcoin ve Ethereum ETF’si olan Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF ile rekabet edecek. Bununla birlikte, SEC’in Hashdex’in önerilen ETF’si için Nasdaq borsasında listelenip listelenemeyeceğine dair kararını vermek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Son olarak, Franklin Templeton’ın Solana’yı bir sonraki spot kripto ETF başvurusu için değerlendirdiği iddia ediliyor.