Franklin Templeton’ın Bitcoin ve Ethereum’a odaklanan endeks ETF başvurusu SEC tarafından onaylanırsa, bu ETF Chicago Board Options Exchange’de işlem görecek ve fonun saklama hizmetlerini BNY Mellon üstlenecek.

Yönetimi altında 1,5 trilyon dolarlık varlık bulunan Franklin Templeton, yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum’a aynı anda yatırım yapmasına olanak sağlayacak yeni bir ETF için SEC’e başvuru yaptı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan başvuruya göre, Franklin Templeton en büyük iki kripto para birimini tek bir ETF’te birleştirmeyi hedefliyor. Eğer SEC bu başvuruyu kabul ederse ETF, Bitcoin ve Ethereum’un performansını izleyen CF Institutional Digital Asset Endeksi’ni temel alacak.

Yeni Bir Endeks ETF’i Geliyor

2 Ekim 2024 tarihinde yapılan başvuru, Franklin Templeton’ın Bitcoin ve Ethereum’u tek bir ETF altında toplayarak endeks fonu başlatma niyetini ortaya koyuyor. Endeks fonları genellikle hisse senedi, tahvil ve kripto para türünde bir dizi varlığı tek bir fon altında birleştirir ve yatırımcılara bu varlıkları doğrudan satın almadan işlem yapma olanağı sağlar.

Franklin Templeton Kripto Para Girişimleri

Resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre Franklin Templeton’ın yönetimi altında 1,53 trilyon dolarlık varlık bulunuyor. Bu büyüklükteki bir finans kurumunun Bitcoin ve Ethereum için endeks ETF’i başlatma girişiminde bulunması, şirketin gelecekte bu alanda daha fazla genişlemeye devam edeceği şeklinde yorumlanıyor.

Franklin Templeton’ın Bitcoin ve Ethereum odaklı endeks ETF başvurusu, şirketin Aptos Foundation’la yaptığı ortaklıktan kısa bir süre sonra geldi. İkili bu ortaklıkla ABD Hükümeti Para Piyasası Fonlarını (FOBXX) blockchain üzerinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Franklin Templeton’ın bu hamlesi, kripto para ve blockchain teknolojisinin geleneksel finansa entegrasyonu konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.