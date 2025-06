Otomotiv devi Ford, Cardano blockchain üzerine inşa edilen Iagon projesine danışman olarak katıldı. Amaç, büyük şirketlerin karşılaştığı hukuki belge yönetimi sorunlarını blockchain ve yapay zekâ destekli araçlarla çözmek.

Iagon, yazılım şirketi CloudCourt ile birlikte geliştirdiği bu projede, çok uluslu şirketlerin ürettiği büyük hacimli hukuki belgelerin (ifadeler, dava kayıtları vb.) daha güvenli ve merkeziyetsiz bir şekilde depolanmasını ve analiz edilmesini amaçlıyor.

Exploring the Future of Legal Data Infrastructure

Iagon, in partnership with Cloud Court, is pleased to announce that @Ford Motor Company will serve in an advisory capacity for this exploratory project, which seeks to evaluate the use of the Cardano blockchain and Iagon's… pic.twitter.com/TsOXD6dRSA

— Iagon 🧑‍🚀💽 (@IagonOfficial) June 18, 2025