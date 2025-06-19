Otomotiv devi Ford, Cardano blockchain üzerine inşa edilen Iagon projesine danışman olarak katıldı. Amaç, büyük şirketlerin karşılaştığı hukuki belge yönetimi sorunlarını blockchain ve yapay zekâ destekli araçlarla çözmek.

Hedef: Kurumsal Belgelerde Güvenli ve Etkin Yönetim

Iagon, yazılım şirketi CloudCourt ile birlikte geliştirdiği bu projede, çok uluslu şirketlerin ürettiği büyük hacimli hukuki belgelerin (ifadeler, dava kayıtları vb.) daha güvenli ve merkeziyetsiz bir şekilde depolanmasını ve analiz edilmesini amaçlıyor.

Exploring the Future of Legal Data Infrastructure Iagon, in partnership with Cloud Court, is pleased to announce that @Ford Motor Company will serve in an advisory capacity for this exploratory project, which seeks to evaluate the use of the Cardano blockchain and Iagon's… pic.twitter.com/TsOXD6dRSA — Iagon 🧑‍🚀💽 (@IagonOfficial) June 18, 2025

Bu işbirliği kapsamında Iagon, Cardano tabanlı merkeziyetsiz bulut depolama sunuyor. CloudCourt, yapay zekâ destekli hukuki analiz araçları sağlıyor. Ford ise Fortune 500 ölçeğindeki deneyimiyle danışmanlık yapacak, çözümün uygulanabilirliğini değerlendirecek

Güvenlik ve Verimlilik Ön Planda

Geleneksel sistemlerde hukuki belgeler genellikle farklı sistemlere dağılmış durumda oluyor ve erişim zorlaşıyor. Ayrıca bu belgeler siber saldırılara karşı savunmasız kalabiliyor.

Cardano tabanlı çözümle bu belgelerin:

Tek bir sistemde toplanması

İzlenebilir bir kayıt zinciri oluşturulması

Yetkisiz erişimlere karşı korunması

Yapay zekâ ile analiz edilmesi mümkün olacak

Ford’un Blockchain Geçmişi: Yeni Değil

Bu Ford’un blockchain alanında geçmişte birçok farklı adım atmıştı. Bunlar şu şekilde:

2018: BMW, Renault ve General Motors ile birlikte MOBI blockchain girişimini kurdu.

2019: IBM ve LG Chem ile etik kobalt madenciliği için blokzincir kullandı.

2022: Metaverse bağlantılı bir dizi ticari marka başvurusu yaptı.

Iagon, Ford’un bu projeye katılımının blokzincirin yalnızca finans sektörüne değil, kurumsal veri yönetimine ve hukuka da yayılmaya başladığının kanıtı olduğunu vurguladı.