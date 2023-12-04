Forbes’un 30Altı30 listesinde dünyanın dört bir yanından 30 yaşın altındaki girişimciler, mucitler ve liderler yer alıyor. Bu liste şimdi Ethereum blockchain’inde sonsuza kadar korunacak.

Medya devi Forbes, 30Altı30 listesinin Ethereum blockchain’inde yayınlandı. Forbes’un bu adımı, geleneksel medya ile blockchain teknolojisinin güçlerinin birleştirilmesi açısından önemli bir kilometre taşına işaret ediyor.

Dünyanın dört bir yanındaki 30 yaş altı girişimcilerin, mucitlerin ve liderlerin yer aldığı 30Altı30 listesi, önemli bir adım atarak Ethereum blockchain’ine taşınıyor. Bu sayede Forbes’un 30Altı30 listesi Ethereum blockchain’iyle birlikte sonsuza kadar korunacak.

Forbes’un Forbes Dijital ve Bilgi Sorumlusu Vadim Supitskiy konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydetti:

Forbes geleneksel medya ile en son teknolojinin buluşma noktasında yer alıyor. Ethereum blockchain’inde 30 Yaş Altı listesinin yayınlanması, genç ve etkili liderlerin tanınmasından çok daha fazlasıdır; blockchain teknolojisinin veri korumada sahip olduğu muazzam olanakların bir kanıtıdır.

Forbes’un bu hamlesi aynı zamanda şirketin web3 sektörüne yönelik ilgisini ve buradaki gelişmeleri benimseme çabalarını da yansıtıyor. Forbes’un Büyümeden Sorumlu Başkanı Taha Ahmed ise konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

Blockchain destekli 30 Yaş Altı listesi bizim için yalnızca bir başlangıç. Blockchain ve Web3 teknolojilerinin hayati bilgileri yayma, saklama ve koruma yöntemlerimizde nasıl devrim yaratabileceğini daha derinlemesine incelemekten heyecan duyuyoruz.

Circle CEO’su Jeremy Allaire de Forbes’un 30Altı30 listesinin jüri üyeleri arasında yer alıyor.