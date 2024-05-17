Forbes kısa bir süre önce yayınladığı makalede, Fed’in ekonomiye enjekte etmeyi planladığı 6 trilyon doların, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple’da (XRP) sert yükselişlere yol açabileceğini söyledi.

Bitcoin fiyatı Mayıs başından bu yana ilk kez 65.000 dolar seviyesini aştı. Bitcoin’deki bu ani yükselişin nedeninin kısa süre önce yayınlanan ABD TÜFE verileri olduğu düşünülüyor. Enflasyonun hesaplanmasında önemli bir ölçüt olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, bir önceki aya kıyasla %0,1 oranında azaldı.

Dolayısıyla enflasyondaki gerileme, Fed’in önümüzdeki aylarda faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentileri arttırdı.

Fundstrat Global Advisors Yönetici Ortağı ve Araştırma Başkanı Tom Lee, Bitcoin fiyatının bu yılın sonuna kadar 150.000 dolara yükseleceğine inanıyor. Lee, bu öngörüsünü artan talebe, artan sermaye harcamalarına ve kenarda piyasaya enjekte edilmeyi bekleyen yaklaşık 6 trilyon dolarlık paraya dayandırıyor.

Her ne kadar Forbes’un makalesinin ana odak noktası BTC olsa da ETH ve XRP’de de önemli yükselişlerin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Tesla CEO’su Elon Musk ve diğer önde gelen isimler, gizli para basımının (stealth money printing) ABD dolarını zayıflatabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılar, yatırımcıların alternatif varlıklara, özellikle de kripto paralara yönelmesine neden oluyor.

Özetle, Fed’in enflasyonla mücadele politikalarının ve piyasaya sürülen büyük miktarda nakit paranın, kripto para piyasalarını nasıl şekillendirdiği ve şekillendirebileceği üzerine yapılan analizler, yatırımcıların dikkatini çekiyor ve kripto paralarda yeni bir yükseliş dalgasının kapıda olabileceğini gösteriyor.