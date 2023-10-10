Forbes, geleneksel finans sektöründeki belirsizliklerin insanları kripto para piyasasına yönlendirebileceğini öngörüyor.

Özet:

Forbes, ABD’deki ekonomik gerilemenin başta Bitcoin, Ripple ve Ethereum olmak üzere kripto para piyasasını yükselişe geçirebileceğini belirtiyor.

Christopher Wood ve Robert Kiyosaki gibi önde gelen isimler de, ABD dolarından Bitcoin ve altına geçiş tavsiyesinde bulunuyor.

Ripple ile SEC arasındaki davada Ripple’ın olası bir zafer kazanması durumunda XRP, geleneksel bankacılık şirketleriyle ortaklıklar kurarak fayda sağlayabilir.

Finansal Çöküş Kripto Paralarda Boğa Sezonunu Başlatabilir mi?

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, ABD ekonomisinin ve ABD dolarının çeşitli nedenlerden ötürü çökebileceğine dair yeni bir rapor yayınladı. Forbes, bu öngörüsüne gerekçe olarak borç ölüm sarmalını ve Fed’in çılgınca para basmasını gösterdi.

Forbes, ABD’de finansal çöküşün gerçekleşmesi durumunda kripto para piyasasının kazançlı çıkacağını öngörüyor. Forbes, bu senaryoda Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), ve Ripple (XRP) başta olmak üzere kripto paraların geleneksel finans sektöründeki belirsizliği avantaja çevireceğine inanıyor. Bu nedenle Forbes’a göre kripto para birimleri olası bir çöküşte yeni zirvelere doğru harekete geçebilir.

Jefferies’in küresel hisse senedi stratejisi başkanı Christopher Wood da bu konuda aynı fikirde. Wood, heterodoks para politikalarından ılımlı bir şekilde çıkılamamasının altına ve Bitcoin’e fayda sağlayacağına ve ABD dolarının çöküşüyle sonuçlanacağına inanıyor.

Bununla birlikte Forbes, olası bir ekonomik çöküş durumunda kripto para piyasasının yükselişe geçeceğini öngörenler arasında yalnız değil. Japon kökenli ABD’li iş adamı Robert Kiyosaki de son birkaç yıldır bu konudaki görüşlerini dile getiriyor. Robert Kiyosaki bu yılın başlarında yaptığı açıklamada ABD dolarının öleceğini öngördü ve bu nedenle takipçilerini Bitcoin ve değerli metallere yatırım yapmaya davet etti.

2024, XRP’nin Yılı Olabilir mi?

Ripple’ın kripto para birimi XRP son dönemde kripto para topluluğunun ana gündem maddelerinden bir tanesi. Bunun nedeni Ripple ile SEC arasında son 3 yıldır devam eden davada yaşanan gelişmeler. Hatırlanacağı üzere davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, geride bıraktığımız Temmuz ayında Ripple lehine önemli bir özet karar açıklamıştı.

SEC, Eylül ayında mahkemenin bu kararını temyize taşıdı. Ancak Yargıç Analisa Torres, 3 Ekim’de SEC’in temyiz başvurusunu reddetti. Dolayısıyla Ripple, son 4 ayda SEC karşısında ikinci önemli zaferini kazandı.

Temmuz ayındaki tarihi zaferin ardından %80’in üzerinde değer kazanarak 0,94 dolara kadar yükselen XRP, Ekim ayı başındaki kritik zaferde ise yalnızca %6’lık yükseliş kaydedebildi.

Davada bir sonraki ve son duruşma 23 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu duruşmadan çıkacak karar, Ripple (XRP) ve kripto para piyasasının geleceğini ciddi şekilde etkileme potansiyeline sahip.