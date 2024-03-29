Cardano kurucusu Charles Hoskinson, Forbes’un kripto para protokollerine yönelik eleştirel manifestosuna yanıt verdi.

Özet:

Forbes, Ripple’ın blockchain’ini yetersiz ve token’i XRP’yi ise tamamen spekülatif olarak tanımladı. Forbes, XRP’nin işlevselliğinin ve piyasa değerinin tartışmalı olduğunu ifade etti.

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson ve kripto para topluluğu, Ripple’a destek vererek Forbes’un raporuyla alay etti.

Forbes Ripple’ı (XRP) Hedef Aldı

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, geride bıraktığımız günlerde “Kripto’nun Milyar Dolarlık Zombilerinin Yükselişi” başlıklı bir makale yayınladı. Raporda XRP’nin geliştiricisi Ripple’a özel bir ilgi gösterildi.

Projenin ilk günlerine ışık tutan Forbes, şirket kurucularının projeyi finanse etmek için 100 milyar dolarlık XRP bastığını ve özel satış aracılığıyla 1,4 milyar dolar topladığını bildirdi. 2018 yılında, boğa sezonun zirvesinde Ripple’ın XRP’sinin piyasa değeri 132 milyar dolara yükselmişti. Sonuç olarak o dönemde Ripple’ın kurucu ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Chris Larsen 8 milyar dolarlık bir servete ulaştı.

Forbes, Ripple’ın takip eden yıllarda geliştirme hedefine ulaşamadığını belirtti ve hatta daha da ileri giderek Ripple blockchain’ini “işe yaramaz” olarak nitelendirdi.

Sınır ötesi para transferleri konusunda günümüzde Ripple cephesinde pek fazla gelişme yaşanmıyor. Çok az kişi, her gün 5 trilyon dolarlık bankalar arası para transferini kolaylaştıran ve SWIFT olarak bilinen Belçika bankacılık kooperatifinin çökeceğine inanıyor. XRP hiçbir işe yaramıyor ama hala 36 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da onu en değerli altıncı kripto para birimi yapıyor.

Aralarında Ripple’ın da yer aldığı çok sayıda blockchain projesini “Kripto Zombileri” olarak tanımlayan Forbes, Ripple’ın yerel token’i XRP’nin de spekülasyondan başka bir amacı olmadığını iddia ediyor. Forbes’un raporunda “Kripto Zombileri” olarak tanımladığı projeler arasında Ripple, Algorand, Tezos, Bitcoin Cash ve Stellar gibi önemli projeler yer alıyor.

Charles Hoskinson’dan Forbes’a Tepki

Forbes’un “Kripto’nun Milyar Dolarlık Zombilerinin Yükselişi” başlıklı raporunu eleştiren isimlerden biri de Cardano kurucusu Charles Hoskinson.

Charles Hoskinson, espirili bir dille Forbes’un raporunda yer alan Ripple, Algorand, Tezos, Bitcoin Cash ve Stellar gibi projelerin gerçekten de zombi olduğunu çünkü asıl beyinin kendilerinde olduğunu söyledi. Hoskinson konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Hey çocuklar @tezos @Algorand @bitcoincashorg @Ripple_XRP1 @StellarOrg @BobSummerwill Forbes’a göre hepimiz Kripto Zombileriz. Sanırım bunun nedeni tüm beyinlere sahip olmamız!

Charles Hoskinson’ın Twitter paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda kişi, Forbes’un makalesi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Forbes, kripto para sektörüne karşı her zaman bu şekilde düşmanca bir tavır içerisinde değil. Bu ayın başlarında Forbes, yakından takip edilmesi gereken en önemli 10 kripto para biriminin yer aldığı bir liste yayınladı. Bu listede XRP de yer alıyordu.