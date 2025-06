Popüler memecoin FLOKI, son bir ayda %32, son 24 saatte ise %14 düşerek dikkat çekici bir satış dalgası yaşadı. Fiyat, geçmişte üç kez güçlü tepki aldığı önemli bir destek seviyesine yaklaştı. Ancak bu kez teknik göstergeler, yukarı yönlü bir dönüş için umut vermiyor.

FLOKI, şu anda 0,00007602 dolar ile 0,00007453 dolar bandında işlem görüyor. Bu seviye geçmişte üç kez yukarı yönlü kırılma ile sonuçlanmıştı. Ancak bu kez tablo farklı.

Piyasa genelinde hâkim olan düşüş trendi ve spot ile türev piyasalarda azalan işlem hacmi, yatırımcı güveninin zayıfladığını gösteriyor.

CoinGlass verilerine göre FLOKI’nin açık pozisyon (Open Interest) oranı son 24 saatte %17 geriledi. Bu durum, vadeli işlem piyasalarında alım-satım ilgisinin azaldığına ve genel likiditenin düştüğüne işaret ediyor.

Bu düşüş, yatırımcıların pozisyon kapattığını ve piyasadan çıktığını gösteriyor olabilir.

A/D (Biriktirme/Dağıtım) verisi, -6,3 trilyon gibi negatif bir seviyeye ulaşarak piyasada satış baskısının hâkim olduğunu doğruladı.

Parabolic SAR göstergesi, fiyatın üzerinde noktalı formasyon oluşturarak satışların sürebileceğini gösteriyor.

MACD göstergesi, mavi çizginin turuncu sinyal çizgisinin altına inmesiyle “death cross” formasyonu oluşturdu. Bu formasyon genellikle güçlü bir düşüş sinyalidir.

FLOKI geliştirici ekibi, düşüş trendini kırmak için beş haftalık bir pazarlama kampanyası başlattı. Amaç, oyna-kazan (play-to-earn) metaverse oyununa olan ilgiyi artırmak.

Valhalla to Launch 5-Week Ad Campaign Targeting Millions of Mobile Gamers Across 7 Key Markets

Starting June 16, Valhalla will run a powerful five-week marketing campaign to introduce our Play-to-Earn metaverse game to millions of mobile-first gamers through in-game reward ads.… pic.twitter.com/42cBdJJEX7

— FLOKI (@RealFlokiInu) June 11, 2025