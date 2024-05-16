Floki Inu’nun değerini yükselten faktörlere göz atın.

Özet:

Floki Inu (FLOKI), memecoin piyasasındaki genel yükseliş trendiyle birlikte son dönemde ciddi bir değer artışı kaydetti.

Floki DAO’nun 15 milyarın üzerinde token’ı yakmak üzere sunduğu teklif, varlığın nadirini artırarak değer kazanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Floki Inu’yu Ne Yükseltiyor?

Popüler memecoin Floku Inu, son 24 saatte yüzde 1,8’un üzerinde değer kaybetse de hala haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Haftalık bazda %24,2 oranında değer kazanan FLOKI, 0,0002153 dolar seviyesinde işlem görüyor.

FLOKI’nin yükselişini destekleyen bir faktör, memecoin piyasasındaki genel ralli olabilir. PEPE 15 Mayıs’ta fiyat rekoru kırarken; Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve Bonk Inu (BONK) gibi memecoin’ler de yeşile döndü.

Öte yönden FLOKI, giderek daha yaygın olarak kullanılıyor. Küresel banka Revolut, iş programına memecoin’i ekledi. Binance Tayland’ da FLOKI için alım satım işlemlerini başlattı.

Memecoin ekibi şöyle açıkladı:

Bu listeleme Tayland’da FLOKI’nin erişilebilirliğini önemli ölçüde artıracak ve dünyanın en bilindik ve en çok kullanılan kripto para olma vizyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olacak.

Son olarak Floki DAO, 15 milyardan fazla token’ı yakmak için değişiklik teklifi sundu. Dolaşımdan token kaldırmak, kalan token’ların daha değerli olmasını ve dolayısıyla fiyatının artmasını sağlıyor, tabii talep en azından aynı kalırsa. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Shiba Inu da benzer bir mekanizma kullanıyor.

X kullanıcısı Nite, FLOKI’nin şubat ayından beri ilk kez alım sinyali verdiğini düşünüyor. Bir başka kullanıcı da yukarı yönde kırılma beklediğini söyleyerek 0,00065 doları hedef belirledi.