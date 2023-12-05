Floki Inu (FLOKI) son 24 saatlik zaman diliiminde %22 oranında değer kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu gelişme kripto para topluluğunda “Floki Inu (FLOKI) neden yükseliyor?” sorularını da beraberinde getirdi.

Floki Inu’daki bu yükseliş, kripto para piyasa yapıcısı DWF Labs’in FLOKI’ye 1,2 milyon dolarlık yeni bir yatırım yapmasından kaynaklanıyor. DWF Labs söz konusu işlemi 5 Aralık’ta Floki rezervlerinden satın alarak gerçekleştirdi. DWF Labs bu hamlesiyle Floki Inu ekosistemine bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan DWF Labs, Floki topluluğuna teşekkürlerini iletti ve bu satın alımla birlikte ekosisteme olan bağlılıklarını göstermekten mutluluk duyduklarını belirtti.

DWF Labs’in bu son satın alımının ardından Flok Inu (FLOKI) fiyatı kayda değer bir yükseliş yaşadı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatlik zaman diliminde yaklaşık %22 oranında değer kazanan FLOKI 0,00004304 dolardan işlem görüyor. FLOKI son bir haftalık süreçte ise %40 oranında değer kazandı.

Bu, DWF Labs’in Floki Inu’ya yaptığı ilk yatırım değil. DWF Labs Kasım ayının başlarında bir başka tezgah üstü (OTC) işlem daha gerçekleştirmişti. Kripto para analitik platformu Spot on Chain’in verilerine göre DWF Labs 1 Kasım’da 120 milyon FLOKI token satın aldı. Bu satın alım 60 milyon FLOKI’lik iki ayrı işlemde gerçekleştirildi.

Bu satın alım, DWF Labs’in Floki Inu’nun (FLOKI) geleceğine duyduğu inancı gösteriyor. İkili arasındaki ilk ortaklık 2023 yılının Mayıs ayında kuruldu ve o dönemde DWF Labs yaklaşık 5 milyon dolar değerinde FLOKI satın aldı.

Floki ile DWF Labs arasındaki bu ortaklık aynı zamanda varlığın önde gelen kripto para borsalarında listelenmesi ve yeni iş birlikleri kurmasına da fayda sağladı.