Bu yazımızda son bir ayda yaklaşık %400 oranında değer kazanan Floki Inu’da (FLOKI) yükselişin nedenlerine yakından bakacağız.

Özet:

FLOKI’deki yükseliş büyük ölçüde DAO’nun milyarlarca dolarlık token yakacağını açıklamasının ardından geldi.

FLOKI ile birlikte memecoin’lerde de agresif yükseliş trendi devam ediyor. Son haftalarda PEPE, WIF, FLOKI, BONK ve SHIB kayda değer yükselişler yaşadı.

Floki Inu (FLOKI) Neden Yükseliyor?

Son haftalarda en iyi performans gösteren kripto paralardan biri olan Floki Inu (FLOKI) haftalık bazda %227, aylık bazda ise %430 oranında değer kazandı. FLOKI şu anda 1,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük altıncı memecoin konumunda.

FLOKI’deki yükselişi tetikleyen en önemli faktörlerden biri de Floki DAO’nun 190 milyar FLOKI token’i yakacağını açıklaması. Bu kapsamda DAO, yaklaşık 28 milyon dolarlık FLOKI token’i yakarak kalıcı olarak dolaşımdan çıkaracak.

Söz konusu token yakma kararı, FLOKI arzını azaltacak dolayısıyla FLOKI’yi daha kıt ve talebin aynı kaldığı ve arttığı senaryoda daha değerli hale getirecek. Bir diğer popüler memecoin Shiba Inu (SHIB) de benzer bir token yakma mekanizması uyguluyor.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Shiba Inu (SHIB) ağındaki token yakma oranı geride bıraktığımız hafta sonunda %30.000’lik yükseliş yaşadı.

Floki Inu’nun merkeziyetsiz otonom organizasyonu Floki DAO, söz konusu token yakma kararının Floki Inu ekosistemi için “uzun vadeli güvenlik ve istikrar” sağlayabileceğini öne sürüyor.

Memecoin’ler Yükselişte

FLOKI’deki yükselişin bir diğer nedeni de diğer memecoin’lerde yaşanan astronomik yükselişler olabilir. Bitcoin’in son aylarda kayda değer yükselişler yaşayarak 69.000 dolar sınırına dayanması, memecoin’ler için can suyu oldu.

Son bir haftalık süreçte DOGE %94, SHIB %295, PEPE %253, BONK %185, WIF %230, FLOKI %227 oranında değer kazandı.

Her ne kadar memecoin’ler yüksek getiri potansiyeline sahip olsa da aynı zamanda devasa fiyat dalgalanmaları nedeniyle bir o kadar da riskli. Dolayısıyla okuyucularımıza memecoin’lere yatırım yaparken dikkatli olmalarını ve yatırım yapmadan önce kapsamlı araştırmalar yapmalarını tavsiye ediyoruz.

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