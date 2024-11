Çoğu memecoin son 12 saat içinde sert düşüşler yaşarken, FLOKI son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD’nin en büyük kripto borsası Coinbase’in FLOKI’yi listeleyeceğini açıklaması bu yükselişte etkili oldu. Son birkaç gün içerisinde memecoin’ler ciddi değer kayıpları yaşadı. FLOKI de bu düşüşlerden etkilenerek 0,00026 dolardan 0,000226 seviyesine kadar gerileyip %12’lik bir kayıp yaşadı.

Ancak Coinbase’in FLOKI’yi listeleyeceğini açıklamasının ardından varlık tüm kayıplarını silerek 0,0002857 dolara kadar yükseldi. Böylelikle FLOKI Haziran ayında kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoruna çok yaklaştı.

FLOKI tüm zamanların en yüksek seviyesini 5 Haziran 2024 tarihinde 0,0003449 dolarla kaydetmişti. CoinGecko verilerine göre FLOKI fiyatı son 24 saatte %5,5’in üzerinde değer kazanarak 0,0002857 dolara kadar yükseldi.

Bu etkileyici yükselişin arkasındaki en önemli nedenlerinden birinin Coinbase’in FLOKI’yi listeleyeceğini açıklaması olduğu düşünülüyor.

Trading will begin on or after 9AM PT on 21 November 2024, if liquidity conditions are met. Once sufficient supply of this asset is established trading on our FLOKI-USD trading pair will launch in phases. Support for FLOKI may be restricted in some supported jurisdictions.

— Coinbase Assets 🛡️ (@CoinbaseAssets) November 20, 2024