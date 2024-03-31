En popüler memecoin’lerden biri olan Floki Inu (FLOKI), 2021 yılının Temmuz ayında piyasaya sürüldü.Bu yazımızda FLOKI fiyat tahminleri ve öngörülerine yakından bakacağız.

Aradan geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte performansıyla en büyük memecoin’ler arasına giren ve buradaki konumunu sağlamlaştıran FLOKI, son dönemde kayda değer yükselişler yaşadı.

CryptoRank verilerine göre 29 Mart 2024 tarihi itibariyle FLOKI son 30 günlük zaman diliminde %363,7, son bir yıllık zaman diliminde ise %647 oranında değer kazanmış durumda. FLOKI, 2,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 5 memecoin konumunda.

Floki (FLOKI) hakkında daha fazlasını merak ediyorsanız “Floki Inu (FLOKI) Nedir” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Bu yazımızda Mart 2024 itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki FLOKI fiyat tahminleri ve öngörülerine yakından bakacağız.

2024 Yılı için Floki (FLOKI) Fiyat Tahminleri

Memecoin’ler 2024 yılına bomba gibi başladı. Şimdiye kadar binlerce memecoin piyasaya sürüldü ancak bunların çok azı milyarlarca dolarlık piyasa değerine ulaşabildi. Floki (FLOKI) de milyarlarca dolarlık değerlemeye ulaşan memecoin’lerden bir tanesi.

Floki (FLOKI) şu anda 0,0002435 dolar seviyesinde işlem görüyor. CoinCodex tarafından yapılan tahminlere göre Floki (FLOKI) 2024 yılında 0.000245 dolar ile 0.001164 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor.

FLOKI’nin 2024 yılı için öngörülen 0.001164 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %379,06 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı için Floki (FLOKI) Fiyat Tahminleri

Floki (FLOKI) şu anda 0,0002435 dolar seviyesinde işlem görüyor. CoinCodex, Floki’nin (FLOKI) 2025 yılında 0.000245 dolar ile 0.001164 dolar aralığında işlem göreceği tahmin ediliyor.

FLOKI’nin 2025 yılı için öngörülen 0.001164 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %379,06 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı için Floki (FLOKI) Fiyat Tahminleri

Floki (FLOKI) şu anda 0,0002435 dolar seviyesinde işlem görüyor. CoinCodex tarafından yapılan tahminlere göre Floki’nin (FLOKI) 2030 yılında 0.000625 dolar ile 0.001014 dolar aralığında işlem göreceği öngörülüyor.

FLOKI için 2030 yılı için öngörülen 0.001014 dolarlık fiyat seviyesine yükselmesi, 2024 yılının Mart ayındaki güncel fiyatlara göre %318,06’lık bir artışa denk geliyor.

Floki (FLOKI) 0,01 Dolara Yükselebilir mi?

CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre FLOKI’nin 0,01 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %4.023,16 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex, FLOKI’nin bu fiyat seviyesine 2048 yılının Nisan ayında ulaşabileceğini öngörüyor.

Floki (FLOKI) 0,1 Dolara Yükselebilir mi?

CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre FLOKI’nin 0,1 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %41.218,27 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat tahmin algoritması, FLOKI’nin 0,1 dolar seviyesine hiçbir zaman yükselmeyeceğini düşünüyor. CoinCodex’e göre FLOKI’nin yükselebileceği maksimum fiyat seviyesi 0,011109 dolar. CoinCodex, FLOKI’nin 0,011109 dolar seviyesine 2049 yılının Ocak ayında yükseleceğini öngörüyor.

Floki (FLOKI) 1 Dolara Yükselebilir mi?

CoinCodex’in yapay zeka algoritmasına göre FLOKI’nin 1 dolara yükselebilmesi için güncel fiyatlardan %413.064,97 oranında değer kazanması gerekiyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat tahmin algoritması, FLOKI’nin 1 dolar seviyesine hiçbir zaman yükselmeyeceğini düşünüyor.

CoinCodex’e göre FLOKI’nin yükselebileceği maksimum fiyat seviyesi 0,011109 dolar. CoinCodex, FLOKI’nin 0,011109 dolar seviyesine 2049 yılının Ocak ayında yükseleceğini öngörüyor.

Floki (FLOKI) 1 TL Olur mu?

CoinCodex’e göre FLOKI’nin yükselebileceği maksimum fiyat seviyesi 0,36 Türk Lirası. CoinCodex, FLOKI’nin 0,36 Türk Lirası seviyesine 2049 yılının Ocak ayında yükseleceğini öngörüyor.

Bu nedenle CoinCodex, FLOKI’nin 1 TL seviyesine asla yükselemeyeceğini tahmin ediyor.

Ancak unutulmamalı ki TL, dolar karşısında ciddi şekilde değer kaybediyor. Bu nedenle TL’deki değer kaybının devam ettiği senaryoda FLOKI’nin 1 TL seviyesine yükselmesi mümkün olabilir.

Floki (FLOKI) Teknik Analizi için Hangi Göstergeler Kullanılabilir?

Hareketli ortalamalar (MA), memecoin’ler için en çok kullanılan teknik analiz göstergeleri arasında yer alıyor. Bu anlamda FLOKI analizlerinde de hareketli ortalamalar (MA) kullanılabilir.

50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar, teknik analizi yapılması amaçlanan varlıktaki önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. FLOKI fiyatının bu hareketli ortalamaların üzerine yükselmesi, FLOKI’nin yükseliş trendine girdiği şeklinde yorumlanabilir. FLOKI fiyatının hareketli ortalamaların altına gerilemesi ise FLOKI’nin düşüş trendine girdiği şeklinde yorumlanır.

Kripto para teknik analizlerinde yaygın olarak kullanılan diğer teknik analiz göstergeleri ise Fibonacci ve RSI.

Floki (FLOKI) Fiyatını Etkileyen Faktörler

Tüm finansal varlıklarda olduğu gibi FLOKI fiyatı da arz ve talebe göre belirleniyor. Arz ve talebin ötesinde bazı faktörlerde FLOKI fiyatı üzerinde etkili olabilir. Bunlara örnek olarak şunlar gösterilebilir.

Bitcoin blok ödülü yarılanması

Hard fork’lar

Yeni protokol güncellemeleri

Düzenlemeler

Token yakma mekanizması

Benimsenme

Siber saldırılar

Makroekonomik gelişmeler

FLOKI Coin fiyatına ilişkin tahminlerde ayrıca balina aktivitelerinin de göz önünde bulundurulması fayda sağlayabilir. Kripto para piyasası diğer finansal piyasalara kıyasla nispeten daha küçük olduğundan balinalar, kripto para fiyatları üzerinde belirleyici olabiliyor.

Floki (FLOKI) Geleceği

FLOKI fiyatı birçok farklı gelişmeden etkilenebilir. Örneğin kripto para piyasasındaki boğa sezonunun ve memecoin’leri çevreleyen heyecanın devam etmesi durumunda FLOKI yükselişini sürdürebilir.

Bu anlamda FLOKI’nin geleceğinde rol oynayacak kritik faktörlerden biri, projenin geliştirici ekibinin boğa veya ayı sezonu fark etmeksizin geliştirmelerine devam edip etmeyeceği. Tıpkı Shiba Inu’da (SHIB) olduğu gibi Floki ekibinin de önümüzdeki yıllarda ekosistemini geliştirmek ve topluluğunu canlı tutmak için adımlar atması durumunda varlığın önümüzdeki yıllara da damga vurması beklenebilir.

Ancak özellikle ayı sezonlarında birçok kripto paranın özellikle de memecoin’lerin %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebildiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu da 1000 dolarlık bir yatırımın 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor.

Öte yandan FLOKI’nin, DOGE ve SHIB gibi en popüler memecoin’lere meydan okumak üzere geliştirmelere ve topluluğunu genişletmeye devam etmesi durumunda ise FLOKI’yi parlak bir geleceğin beklediği söylenebilir.

Floki (FLOKI) Yorumları

Veriler, FLOKI’nin son 30 günün 19 gününü yükselişle geçirdiğini gösteriyor. Bu da FLOKI’nin geride bıraktığımız ayın %63’lük önemli bir bölümünde yükseliş trendini sürdürdüğü anlamına geliyor.

CoinGecko verilerine göre FLOKI piyasaya sürüldüğü Temmuz 2021’den bu yana %1.084.220,2 oranında değer kazandı.

FLOKI tüm zamanların en yüksek seviyesini yaklaşık 3 yıl önce 2 Kasım 2021 tarihinde 0.0003437 dolarla belirledi.

Ancak hiçbir finansal varlığın sonsuza kadar yükselmeyeceğini veya düşmeyeceğini aklınızdan çıkarmayın. Özellikle memecoin’ler, doğaları gereği yüksek fiyat dalgalanmalarına sahiptir ve bu da onları yüksek riskli yatırım aracı olarak sınıflandırılmalarına yol açıyor.

Bu nedenle FLOKI gibi memecoin’lere yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

FLOKI Hakkında En Çok Merak Edilenler

FLOKI Bir ERC-20 Token’i mi?

FLOKI, Ethereum blockchain’inde geliştirilen ERC-20 tabanlı bir token’dir.

FLOKI Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, FLOKI, madenciliği yapılamayan token’dir, bu nedenle FLOKI madenciliği yapılamaz.

Nereden ve Nasıl FLOKI Satın Alınır?

FLOKI’yi listeleyen bir kripto para borsasına kayıt olarak FLOKI satın alabilirsiniz.

Bununla birlikte MetaMask gibi gözetimsiz kripto para cüzdanlarınızı bağlayarak Uniswap, PancakeSwap gibi merkezsiz kripto para borsaları üzerinden de FLOKI satın alabilirsiniz.

FLOKI token’lerinizi MetaMask, Trust Wallet gibi çeşitli EVM destekli kripto para cüzdanlarında saklayabilirsiniz.

FLOKI’nin listelendiği başlıca kripto para borsaları arasında Binance, HTX, OKX, Bybit ve KuCoin yer alıyor.

FLOKI’yi Kim Geliştirdi?

Floki Inu’nun (FLOKI) tarihi 2021 yılına uzanıyor. O dönemde Elon Musk’ın Shiba Inu cinsi köpeğine Floki adını vermesini fırsata çeviren bazı geliştiriciler Floki Inu (FLOKI) adıyla bu memecoin’i başlattı.

Floki Inu (FLOKI), Elon Musk’ın kardeşi Kimbal Musk’ın girişimi Million Gardens Movement ile ortaklığı bulunuyor. Kimbal Musk’ın bu girişimi, sağlıklı gıdaları seçme, yetiştirme, hazırlama ve yeme gücünü topluma geri vermek için çalışan bir organizasyon.