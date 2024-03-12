Shiba Inu (SHIB), Dogecoin’i (DOGE) geçebilecek mi? İki popüler memecoin’in piyasa değeri arasındaki fark şu anda yaklaşık 5 milyar dolar seviyesinde.

Özet:

SHIB fiyatındaki düşüşe rağmen ağın işlem hacmi artmaya devam ediyor. Bu da Shiba Inu’ya (SHIB) yönelik artan ilgiyi gösteriyor.

Son bir ayda SHIB fiyatında son dönemde yaşanan yükselişlerle birlikte varlığın piyasa değeri 26 milyar doların üzerine kadar yükseldi. Öte yandan DOGE’nin piyasa değeri ise aynı zaman diliminde 28,77 milyar dolara kadar yükseldi.

Şu anda SHIB’in piyasa değeri 18,43 milyar dolar, DOGE’nin piyasa değeri ise 23,8 milyar dolar olarak ölçümleniyor. Şu anda iki varlık arasındaki piyasa değeri farkı 5,37 milyar dolar.

SHIB fiyatı son bir haftalık süreçte %17 oranında değer kaybetti. Ancak buna rağmen Shiba Inu ekosisteminde çeşitli metrikler üç haneli oranlarda yükselişler yaşayarak ağa yönelik yüksek talebi gözler önüne seriyor.

IntoTheBlock verilerine göre SHIB’in günlük işlem hacmi 11 Mart’ta kıyasla %200 oranında arttı ve 600 milyon dolara yaklaştı. Bununla birlikte DOGE’nin işlem hacmi ise aynı süreçte %92 oranında arttı.

Son gelişmelerin ardından DOGE ile SHIB’in arasındaki piyasa değeri farklı 5,37 milyar dolar seviyesinde.

Dogecoin katili olarak piyasaya sürülen SHIB’in DOGE’u geçebileceğine dair söylentiler son dönemde ciddi ölçüde arttı.

Son bir aylık zaman diliminde SHIB %250’nin üzerinde değer kazandı ve en iyi performans gösteren kripto paralar arasında yer aldı. Bu da SHIB’in DOGE’yi geçebileceğine dair beklentileri arttırdı.

Shiba Inu ve ağın katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’daki gelişmeler, SHIB’in DOGE’nin piyasa değerini geçmesine yol açabilir. Ancak DOGE’un da SHIB’e kıyasla çok daha sadık bir topluluğa ve Elon Musk gibi birçok önde gelen ismin desteğine sahip olduğunu da akıldan çıkarmamak gerekiyor.

CryptoPotato olarak daha önce bildirdiğimiz üzere 2021 yılında 50 milyar SHIB alan bir yatırımcı kısa süre önce 1,5 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanca ulaştı.

Son dönemde astronomik yükselişler yaşayan bir diğer memecoin ise Dogwifhat. CoinMarketCap verilerine göre WIF son bir ayda %495 oranında değer kazandı. Son dönemde küçük yatırımcıları milyoner yapan WIF, böylelikle kripto para piyasasında ciddi şekilde dikkatleri üzerine topladı.

CryptoPotato olarak kısa süre önce bildirdiğimiz üzere 2023 yılının sonlarında WIF’e 310 dolarlık cüzi miktarda yatırım yapan bir kişi şu anda 4,8 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanç elde etti.

Her ne kadar kripto para piyasasındaki boğa sezonu sırasında memecoin’ler astronomik oranlarda yükselişler yaşasa da yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Zira memecoin’ler doğaları gereği sert fiyat hareketliliklerine oldukça açık ve bu nedenle de yatırımcıların devasa boyutlarda kayıplar yaşamasına yol açabilir.

Bu nedenle memecoin’lere yatırım yapmadan önce kapsamlı araştırmalar yaptığınızdan ve FOMO’ya kapılmadığınızdan emin olmanız gerekiyor.