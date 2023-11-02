Son dönemde kripto para piyasasının yükseliş trendine girmesiyle birlikte analistler ve uzmanlar fiyat tahminlerinin sayısını arttırdı.

Bu tahminlerden bazıları gerçekçi fiyat seviyelerine işaret ederken bazıları ise gerçekleşmesi zor fiyat seviyelerini öngörüyor.

Özet:

Cardano (ADA) fiyatı son 24 saatte yaklaşık %7 oranında değer kazanarak 0,31 doların üzerine yükseldi. Yükseliş, John Morgan gibi analistlerin artan işlem hacimleri nedeniyle ADA fiyatının %40’lık yükseliş yaşayabileceğine dair tahminlerinin ardından geldi.

Lucid adlı bir analist ise Cardano’nun aktif geliştirme topluluğuna ve dört nala giden enflasyona dikkat çekerek önümüzdeki 10 yıllık zaman diliminde Cardano’nun (ADA) piyasa değerinin 10 trilyon dolara, ADA fiyatının ise 30 dolara yükseleceğini öngörüyor.

ADA fiyatında yaşanan son yükselişlerin nedenlerinden biri Cardano’nun cüzdanı Nami’nin IOG ekosistemine entegre edilmesi olabilir.

Cardano Kaç Dolara Kadar Yükselebilir?

Cardano (ADA) son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto paralardan biri oldu. 0,31 doların üzerine yükselen Cardano (ADA) böylelikle 2023 yılının Temmuz ayından bu yana kaydettiği en yüksek fiyat seviyesine ulaştı.

Aralarında John Morgan’ın da yer aldığı kripto para analistleri, Cardano (ADA) fiyatının önümüzdeki dönemde yükseliş trendine devam edebileceğine inanıyor. John Morgan ve ekibi, işlem hacmindeki artış nedeniyle Cardano’nun (ADA) önümüzdeki dönemde %40’ın üzerinde yükseliş yaşayabileceğine inanıyor.

Bununla birlikte Cardano (ADA) fiyatına dair bazı gerçekçi olmayan fiyat tahminleri de yapıldı. Twitter’daki kripto para analistlerinden Lucid, dört nala giden enflasyonun Cardano’nun 30 dolara yükselmesiyle sonuçlanabileceğini iddia etti.

Lucid ayrıca Cardano’nun 2023 yılının Ekim ayında kripto para piyasasındaki projeler arasında en aktif geliştirici topluluğuna sahip olduğuna dikkat çekti. Lucid konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Bitcoin tüm dünyaya 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşabileceğini kanıtladı. Ethereum bile tüm sorunlarına rağmen 500 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Enflasyon nedeniyle kripto para piyasasının toplam değeri önümüzdeki 10 yıl içerisinde 10 trilyon dolara yükselecek. Cardano 100 katlık artışa hazırlanıyor!

Lucid’in 10 trilyon dolarlık bu tahmini, kripto para piyasasının 2021 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı 3 trilyon dolarlık piyasa değerinden yaklaşık 3 kat daha yüksek.

ADA Neden Yükseliyor?

Cardano (ADA) fiyatındaki yükseliş, kripto para piyasasındaki boğa sezonu gibi çeşitli faktörlerden etkilenmiş olabilir. Yükselişin bir diğer nedeninin de Cardano cüzdanı Nami’nin Input Output Global (IOG) ekosistemine entegrasyonu olabilir.

Charles Hoskinson konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydetti:

Pek çok harika insan ekosisteme yeni kullanıcılar, yetenekler ve deneyimler kazandırıyor. IOG bir geliştiricidir. Cardano’daki herhangi bir dApp şirketinden farklı değiliz. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz var ve milyonları ekosisteme kazandırmak için buradayız.