First Digital Labs, Justin Sun’un dolandırıcılık suçlamalarına karşılık FDUSD stabil kripto parasının tamamen rezervle desteklendiğini duyurdu.

Şirketin 14 Nisan’da yayımladığı rapora göre, piyasadaki 2,58 milyar FDUSD’nin tamamı bire bir karşılıkla güvence altında. Rezervin büyük kısmı ABD Hazine bonolarında (1,74 milyar dolar) ve gecelik ters repo anlaşmalarında (603 milyon dolar) tutuluyor.

Tüm bunlara ek olarak farklı ülkelerde vadeli hesaplara dağıtılan ek varlıklar da bulunuyor. First Digital, bu varlıkların şirketin diğer fonlarından tamamen bağımsız, iflas korumalı hesaplarda saklandığını vurguladı.

Şirket, bugüne kadar bir milyar dolardan fazla FDUSD’nin kullanıcılar tarafından sorunsuz şekilde geri çekildiğini ve bu durumun sistemin güvenilirliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Yapılan açıklama, Tron kurucusu Justin Sun’un ortaya attığı ciddi iddiaların ardından geldi. Sun, FDUSD’nin yönetiminden sorumlu First Digital Trust’ın yaklaşık 500 milyon dolarlık fonun başka hesaplara aktarıldığını ileri sürdü. İddiaya göre bu para, First Digital ve Dubai merkezli Aria DMCC gibi iş ortakları tarafından manipüle edilmiş bir cüzdan adresiyle Hong Kong’daki “Glass Door” adlı bir hesaba yönlendirildi.

Sun, olayı “büyük çaplı uluslararası finansal dolandırıcılık” olarak nitelendirdi ve Hong Kong’lu düzenleyici kurumlara kanıt sunduğunu açıkladı.

First Digital Trust ise tüm suçlamaları reddederek Hong Kong Yüksek Mahkemesi’nde iftira davası açtı. Şirket, Justin Sun’un iddialarını tekrarlamamasını talep eden bir yasaklama kararı ve tazminat talebinde bulundu.

Tartışmaların yaşandığı dönemde FDUSD’nin değeri kısa süreliğine bir dolarlık sabitinden saparak 0,87 dolara kadar düşse de şu sıralar 0,99 dolardan işlem görüyor.

The latest $FDUSD attestation reports are now available on our website:

At @FirstDigitalHQ, our commitment to financial transparency, accountability and client asset protection remains unwavering.

— First Digital Labs (@FDLabsHQ) April 14, 2025