First Digital Labs, Justin Sun’un dolandırıcılık suçlamalarına karşılık FDUSD stabil kripto parasının tamamen rezervle desteklendiğini duyurdu.

Şirketin 14 Nisan’da yayımladığı rapora göre, piyasadaki 2,58 milyar FDUSD’nin tamamı bire bir karşılıkla güvence altında. Rezervin büyük kısmı ABD Hazine bonolarında (1,74 milyar dolar) ve gecelik ters repo anlaşmalarında (603 milyon dolar) tutuluyor.

Tüm bunlara ek olarak farklı ülkelerde vadeli hesaplara dağıtılan ek varlıklar da bulunuyor. First Digital, bu varlıkların şirketin diğer fonlarından tamamen bağımsız, iflas korumalı hesaplarda saklandığını vurguladı.

Bir Milyar Doların Üzerinde FDUSD Sorunsuz Geri Çekildi

Şirket, bugüne kadar bir milyar dolardan fazla FDUSD’nin kullanıcılar tarafından sorunsuz şekilde geri çekildiğini ve bu durumun sistemin güvenilirliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Yapılan açıklama, Tron kurucusu Justin Sun’un ortaya attığı ciddi iddiaların ardından geldi. Sun, FDUSD’nin yönetiminden sorumlu First Digital Trust’ın yaklaşık 500 milyon dolarlık fonun başka hesaplara aktarıldığını ileri sürdü. İddiaya göre bu para, First Digital ve Dubai merkezli Aria DMCC gibi iş ortakları tarafından manipüle edilmiş bir cüzdan adresiyle Hong Kong’daki “Glass Door” adlı bir hesaba yönlendirildi.

狸猫换太子：FDT（First Digital Trust）与Aria 的 5 亿美元盗窃案 在中国有个古老的传说，一位心狠手辣的妃子为了谋取私利，将刚出生的太子偷偷掉包为一只狸猫。这个典故如今被用作比喻，用来形容那些通过暗中掉包、以假乱真达到非法目的的骗局。 而 FDT… — H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) April 10, 2025

Sun, olayı “büyük çaplı uluslararası finansal dolandırıcılık” olarak nitelendirdi ve Hong Kong’lu düzenleyici kurumlara kanıt sunduğunu açıkladı.

First Digital Trust ise tüm suçlamaları reddederek Hong Kong Yüksek Mahkemesi’nde iftira davası açtı. Şirket, Justin Sun’un iddialarını tekrarlamamasını talep eden bir yasaklama kararı ve tazminat talebinde bulundu.

Tartışmaların yaşandığı dönemde FDUSD’nin değeri kısa süreliğine bir dolarlık sabitinden saparak 0,87 dolara kadar düşse de şu sıralar 0,99 dolardan işlem görüyor.

The latest $FDUSD attestation reports are now available on our website:https://t.co/IpSw33lpGQ At @FirstDigitalHQ, our commitment to financial transparency, accountability and client asset protection remains unwavering. To reinforce this commitment, we appoint two reputable… — First Digital Labs (@FDLabsHQ) April 14, 2025

Ethereum, BNB Chain, Solana ve Sui ağlarında işlem gören FDUSD, First Digital Trust tarafından yönetiliyor. Şirket, düzenli şeffaflık raporları yayımlamaya ve bağımsız denetçilerle çalışmaya devam edeceğini açıkladı.