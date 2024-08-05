ABD’nin resesyona girebileceği korkusu, Asya’da hisse senedi piyasalarını sarstı. Riskten kaçınma eğilimi artarken, yatırımcılar faiz oranlarının hızla düşmesi gerektiğine dair beklentilerle tahvillere yöneldi ve Asya’daki hisse senedi piyasaları çöküş yaşadı.

Japonya borsası Nikkei 225 şu anda tarihteki en büyük 2 günlük düşüşünü yaşamaya hazırlanıyor. Zerohedge’e göre bu, 1987’deki Kara Pazartesi çöküşünden bile daha büyük bir düşüş. Güney Kore borsasında ise piyasalardaki çöküş nedeniyle işlemler askıya alındı.

Current situation: 1. Japan's stock market is officially in correction territory 2. #Bitcoin and Ethereum are down 11% and 20% today 3. The Nasdaq 100 is officially in correction territory 4. The 10-Year Note Yield is down 60 basis points in 1 week 5. The unemployment rate… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 5, 2024

Nikkei endeksi Pazartesi günü erken saatlerde %6,7 oranında değer kaybettikten sonra bazı kayıplarını telafi etse de, piyasa genelinde yaşanan satış dalgası devam etti. Endeks açılıştan sonraki yarım saat içinde 2.400 puandan fazla düşerek 33.488,08 seviyesine geriledi. İşlem başladıktan bir saat sonra ise endeks %5,3 ya da yaklaşık 1.900 puan düşüşle 34.010,69 seviyesinde işlem görüyordu.

Bu sert düşüşlerin arkasında, ABD ekonomisinin yüksek faiz oranlarının baskısı altında çökebileceğine dair endişeler yatıyor. Cuma günü ABD’de kritik işsizlik verileri açıklandı ve ABD’li işverenlerin geçen ay beklenenden çok daha az işe alım yaptığı ortaya çıktı. Bu veri, finansal piyasaları alt üst ederek son haftalarda Nikkei’yi 42.000 puanın üzerine çıkaran coşkuyu yok etti.

Düşüş, Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonun yeterince yavaşladığını ve Eylül ayında faiz indiriminin başlayabileceğini belirttiği açıklamalarından sadece birkaç gün sonra başladı.

Diğer Asya ülkelerinin borsalarında da benzer düşüşler yaşandı. Tayvan’ın Taiex endeksi %5,7 oranında değer kaybederken, Hong Kong’un Hang Seng endeksi %2,1 düşüşle 16.945,51 seviyesine geriledi. Güney Kore’nin Kospi endeksi %3,4 düşüşle 2.570,64 seviyesinde işlem görürken, piyasalardaki çöküş nedeniyle işlemler askıya alındı.

ABD’nin faiz oranlarını son 20 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam etmesinin, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’de resesyon riskini yükseltebileceğine dair endişeler giderek artıyor.

Faiz indirimi, ABD’de bireylerin ve şirketlerinin borçlanmasını kolaylaştırarak ekonomiyi canlandırabilir, ancak tam etkilerin ortaya çıkması zaman alabilir.

Bu arada, Japonya Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta faiz oranlarını artırmasının ardından, Japon yeninin ABD doları karşısında değer kazanması ihracatçıların karlarını olumsuz etkileyebilir ve turizmdeki büyümeyi baskılayabilir.

ABD ekonomisindeki resesyon endişeleri, yatırımcıların küresel çapta hisse senetlerinden uzaklaşmasına neden olan daha baskın bir faktör olarak öne çıkıyor.