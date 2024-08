Japonya borsası Nikkei 225 şu anda tarihteki en büyük 2 günlük düşüşünü yaşamaya hazırlanıyor. Zerohedge’e göre bu, 1987’deki Kara Pazartesi çöküşünden bile daha büyük bir düşüş. Güney Kore borsasında ise piyasalardaki çöküş nedeniyle işlemler askıya alındı.

Current situation:

1. Japan's stock market is officially in correction territory

2. #Bitcoin and Ethereum are down 11% and 20% today

3. The Nasdaq 100 is officially in correction territory

4. The 10-Year Note Yield is down 60 basis points in 1 week

5. The unemployment rate…

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 5, 2024