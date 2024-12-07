Financial Times (FT), Bitcoin’in 5 Aralık 2024’te 100.000 dolar seviyesini aşmasıyla ilginç bir özür mesajı yayınladı. FT Alphaville adlı haber yorum platformunda yer alan açıklama kripto para topluluğunda geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi bu özür mesajını alaycı bir üslup taşıdığı gerekçesiyle eleştirildi.

FT’nin İronik Mesajı

FT Alphaville’in Şehir Editörü Bryce Elder, yazısında Financial Times’ın Bitcoin’e yönelik uzun yıllardır süregelen eleştirilerine dikkat çekerek, bu yorumlara dayanarak yatırım yapmaktan vazgeçen okuyucularına hitap etti. Yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Son 14 yıl içinde, haberlerimize güvenerek fiyatı yükselen bir şeyi almamayı tercih ettiyseniz üzgünüz. Kazanç sağlamanın güzel bir şey olduğunu kabul ediyoruz. Eğer kripto paralara yönelik eleştirilerimizi geleneksel finansı desteklediğimiz şeklinde anladıysanız da üzgünüz, çünkü aslında geleneksel finansı da sevmiyoruz.”

Elder, Bitcoin’e yönelik eleştirilerinin geleneksel finansı savunmak olarak algılanmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Bu açıklamalar kripto para topluluğunda özürden çok alaycı bir eleştiri olarak değerlendirildi. Yazının Bitcoin’in 100.000 dolar seviyesini aştığı gün yayınlanması, FT’nin geçmişteki eleştirilerine pişmanlık duymaktan ziyade, eleştirel tutumunu sürdürdüğünü gösteriyor.

FT’nin Bitcoin’e Yıllar Süren Eleştirileri

Financial Times sürekli olarak Bitcoin’e yönelik yayınladığı eleştirel makalelerle gündeme geliyor. FT, Bitcoin hakkındaki ilk makalesi, 6 Haziran 2011’de yayınlandı. O dönemde Bitcoin 15,9 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve Financial Times Bitcoin’i “verimsiz bir değer saklama aracı” olarak tanımladı.

Özür yazısında gemişte Financial Times tarafından Bitcoin’e yönelik yapılan eleştirilere de değinildi. Yazar Bryce Elder Bitcoin’in değerini “kullanımdan kopuk” ve fiyatını “keyfi bir hype göstergesi” olarak nitelendirdi. Elder yazısını şu ifadelerle noktaladı:

“Bu yazıların her birinin arkasında duruyoruz.”

Kripto Topluluğundan Gelen Tepkiler

FT’nin bu özür makalesi kripto para topluluğunda sert bir şekilde eleştirildi. Bazı kullanıcılar bu özrü “Cope-Pology” (yenilgiyi kabullenmeye çalışırken yapılan özür) olarak tanımlarken, bir kullanıcı şunları söyledi:

“Bu, şimdiye kadar gördüğüm en alaycı ve en aşağılayıcı özür.”

Bu makaleyle birlikte Financial Times’ın geçmişte yaptığı Bitcoin eleştirileri de gündeme geldi. Financial Times 2014 yılında yayınlanan bir makalede, Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto, “sorumsuz bir doktor” olarak tanımlanmıştı. Fed’in eski risk denetçisi Mark Williams, Bitcoin’in sabit arzının ekonomik dalgalanmalara uyum sağlayamadığını savunmuş ve Nakamoto’nun yaklaşımını “hastaya teşhis koymadan penisilin vermeye” benzetmişti.

Bitcoin Güçlü Kalmaya Devam Ediyor

Bitcoin’in 100.000 dolarlık kritik fiyat eşiğini aşması, ana akımda da büyük yankı uyandırdı. Öte yandan Financial Times’ın ironik özrü ise kripto para sektörüyle ile geleneksel finans arasındaki derin görüş ayrılıklarının bir kez daha gündeme getirdi. Bitcoin’in başarılarının gelecekte daha fazla tartışmaya yol açacağı öngörülüyor.