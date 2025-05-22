Dünyanın en büyük futbol organizasyonu FIFA, kendi blockchain altyapısını kurmak için Avalanche ile iş birliği yapacağını duyurdu.

“FIFA Blockchain” adı verilen bu yeni girişim, Layer-1 (birinci katman) bir ağ olarak çalışacak ve dijital koleksiyon ürünleriyle küresel ölçekte yeni nesil taraftar etkileşimi sunmayı hedefleyecek.

FIFA’nın yaptığı açıklamaya göre bu altyapı, taraftarlara yönelik dijital ürünlerde daha istikrarlı, kullanıcı dostu ve etkileşimli deneyimler sağlayacak. Blockchain teknolojisi sayesinde, doğrulanabilir dijital sahiplik ve taraftarlarla doğrudan bağ kurma gibi ihtiyaçlara çözüm getirilmesi amaçlanıyor.

FIFA, Avalanche’ı tercih etmesinin nedenini, yüksek işlem kapasitesi, düşük gecikme süresi ve bağımsız ama birlikte çalışabilir (interoperable) ağlar kurma imkânı sunan yapısıyla açıkladı. Avalanche üzerinde kurulan bu özel ağlar hem bağımsız çalışabiliyor hem de Avalanche ekosistemi ve Ethereum Virtual Machine (EVM) ile tam uyumlu şekilde entegre olabiliyor.

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Projenin teknik liderliğini ise Web3 alanında deneyimli Modex üstlenecek. Şirketin CEO’su Francesco Abbate, Avalanche altyapısının hız, ölçeklenebilirlik ve EVM uyumluluğu sayesinde dijital koleksiyon ürünleri ve taraftar deneyimlerini daha etkili şekilde sunacaklarını belirtti.

Açıklamada, “FIFA’nın Avalanche teknolojisini seçmesi, blockchain altyapısının evriminde kritik bir adım. Bu tercih, Avalanche’ın küresel ölçekte özelleştirilmiş, yüksek performanslı ağlar sunma kapasitesinin altını çiziyor” ifadelerine yer verildi.

Haberin ardından AVAX fiyatı günlük ölçekte yüzde 10’un üzerinde yükseldi. Bu artışta genel piyasa hareketliliğinin de etkisi olduğu değerlendiriliyor.