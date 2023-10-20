Fidelity kısa bir süre önce yayınladığı raporda Bitcoin (BTC) için 676.000 dolarlık fiyat tahmininde bulundu. Fidelity bu öngörüsünü Bitcoin için yapılan dijital altından benzetmesine dayanıyor.

Özet:

Fidelity’nin kripto para birimi departmanı Fidelity Digital Assets, kısa bir süre önce Bitcoin’e dair bir rapor yayınladı. Fidelity bu raporda Bitcoin için 676.000 dolarlık fiyat tahminine yer verdi.

Fidelity bu öngörüsünü şu faktörlere dayandırıyor: Bitcoin’in parasal bir mal ve değer deposu olarak eşsiz statüsü, altın gibi nadir bir arza sahip olması, kolay bir şekilde takas ve transfer edilebilmesi.

Fidelity bu rapor kapsamında, Bitcoin’in altının piyasa değerini geride bırakması durumunda 676.000 dolara yükseleceğini öngördü. Bitcoin’in şu anda 30.000 dolarda işlem gördüğü göz önünde bulundurulduğunda bu hedefe ulaşabilmesi için 22,5 katlık bir artış yaşaması gerekiyor.

Fidelity Digital Assets, kısa bir süre önce, Bitcoin için Eylül ayında hazırladığı bir raporu yayınladı. Yönetimi altında 4,5 trilyon dolarlık varlık bulunan Fidelity, görünüşe bakılırsa Bitcoin’in geleceğinden oldukça umutlu.

İşte Fidelity’nin hazırladığı raporda Bitcoin için yaptığı bazı çıkarımlar:

Bitcoin, Dijital Altın Gibi

Raporda Fidelity, Bitcoin için şu çıkarımlarda bulunuyor:

Bitcoin, kendi varlık sınıfı içerisinde parasal bir mal ve değer deposudur.

Bitcoin’in değerini “en güvenli, merkezi olmayan, güvenilir dijital para” anlatısı oluşturuyor.

Bitcoin üzerinde bazı konularda ödün vermeden iyileştirme yapmak mümkün değildir.

Bitcoin’in değerini tıpkı altın gibi nadir arzı ve kolay bir şekilde takas edilebilmesi oluşturuyor. Bitcoin’in kolay bir şekilde taşınabilir olması ve programlanabilirliği ise onu altından bile daha iyi bir seçenek yapıyor.

Söz konusu rapor Fidelity Digital’in araştırma direktörü Chris Kuiper ve araştırma analisti Jack Neureuter tarafından hazırlandı. Fidelity raporuna göre Bitcoin’in tamamen benzersiz bir varlık ve altın ile dijital varlıkların en iyi özelliklerini bir araya getiriyor.

Bitcoin için yapılan dijital altın benzetmesi, Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin whitepaper’ına kadar uzanıyor. Satoshi Nakotomo, Bitcoin whitepaper’ında Bitcoin madenciliğini altın madenciliğine benzetiyor.

Bitcoin 676.000 Dolara Yükselebilir mi?

Fidelity’ye göre Bitcoin’in değeri kesin bir şekilde 21 milyon BTC ile sınırlandırılmış arzından kaynaklanıyor. Fidelity ayrıca Bitcoin fiyatındaki enflasyonun, altın fiyatındaki enflasyonla aynı seviyede olduğuna dikkat çekiyor.

Altının piyasa değeri şu anda 13 trilyon dolar seviyesinde ve dolaşımda 200.000 tonun üzerinde altın bulunuyor. Bununla birlikte Dünya Altın Konseyi verileri, şu anda tüm dünyada yer altında henüz çıkarılmamış 205.238 metrik ton altın olduğunu tahmin ediyor.

Fidelity’ye göre eğer Bitcoin, altının piyasa değerini geride bırakırsa bu, Bitcoin’in şu anda dolaşımda olan 19 milyon BTC’lik arzı göz önünde bulundurulduğunda 1 BTC’nin 676.000 dolara yükselmesi anlamına geliyor. Bitcoin’in mevcut durumda 30.000 dolar seviyesinde işlem gördüğü göz önünde bulundurulduğunda, bu hedefe ulaşabilmesi için 22,5 katlık bir artış yaşaması gerekiyor.