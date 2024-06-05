Fidelity’nin Küresel Makro Direktörü Jurrien Timmer, Bitcoin’e dair açıklamalarda bulundu. Ona göre Bitcoin’in olgunlaşması, fiyat dalgalanmalarının azalması anlamına geliyor. Timmer bu durumun daha fazla kurumsal yatırımcının Bitcoin’e akın etmesiyle sonuçlanabileceğini söyledi.

Bitcoin’in Geleneksel Varlıklar Arasındaki Yeri

Timmer, Bitcoin’in S-eğrisi benimseme döngüsünün son aşamasına girdiğini ve bu nedenle geçmişte olduğu kadar fiyat dalgalanmaları yaşamadığını belirtti.

Jurrien Timmer ayrıca Bitcoin’i altınla kıyasladı ve geleneksel bir 60/40 portföyünde nerede yer alması gerektiğine dair düşüncelerini açıkladı.

Timmer, SEC’in Ocak ayında spot Bitcoin ETF’lerini onaylamasının varlığı demokratikleştirdiğini ve daha erişilebilir hale getirdiğini ifade etti. Fidelity’nin üst düzey yöneticisine göre bu durum, yatırımcıların Bitcoin’i hisse senetleri, tahviller ve ETF’lerle birlikte portföylerine dahil etmelerini sağladı.

Yönetici, Bitcoin’i altının üstel bir versiyonu olarak tanımladı ve faiz oranlarının düşük olduğu veya mali baskının hakim olduğu dönemlerde iyi performans gösterdiğini söyledi. Timmer her ne kadar Bitcoin’in diğer varlıklardan çok daha fazla yükseliş potansiyeline sahip olsa da yatırımcıların eninde sonunda bu varlıklara geri döneceklerini vurguladı.

Altının 2.000 dolar ve Bitcoin’in 1 milyon dolar olduğunda, bir noktada yatırımcılar “diğer varlık sınıfları gerçekten ucuzluyor, bu taraf ise pahalı hale geliyor” diyeceklerdir.

Timmer, Bitcoin’in yatırımcılarının portföylerindeki yerine dair de değerlendirmelerde bulundu. Fidelity yöneticisine göre Bitcoin’in devasa yükselişler yaşama potansiyeli nedeniyle %2’lil yatırımın yeterli olduğunu düşünüyor.

%2’lik oran, getiri potansiyeli nedeniyle önemli olacak kadar büyük ama düşüş trendi başladığında döndüğünde her şeyi satmanızı gerektirmeyecek kadar da küçük.

Bitcoin’in Olgunlaşması ve Azalan Volatilite

Jurrien Timmer, Bitcoin’in şu anda bir yükseliş ve çöküş” varlığı olduğunu kabul ediyor ve eninde sonunda Bitcoin’deki fiyat dalgalanmalarının azalacağını, altın gibi olgunlaşacağını düşünüyor.

Timmer’a göre bu durum birçok şirket için daha fazla alım yapmaya teşvik eden bir nimet olabilir, zira kısa vadede istikrarlı bir değere sahip olmak için güvendikleri nakit yerine BTC’yi kullanabilirler.

Büyümenin bir parçası, bu dinamiği aşmaktır. Yetişkinler olarak, ergenlik dönemimizdeki gibi davranmıyoruz… daha az fiyat dalgalanmaları daha az çöküş ama aynı zamanda daha az büyük yükseliş anlamına gelir ve bence bu iyi bir şey.