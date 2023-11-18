Finansın devleri, spot Bitcoin ETF’lerinin ardından rotayı spot Ethereum ETF’lerine çevirdi. 16 Kasım’da dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock spot Ethereum ETF ürünü için SEC’e resmi S-1 başvurusunu yaptı.

BlackRock’ın başvurusundan yalnızca bir gün sonra 17 Kasım’da bir diğer dev finans şirketi Fidelity de spot Ethereum ETF başvurusunda bulundu.

Bundan aylar önce 16 Haziran tarihinde BlackRock’ın sürpriz bir şekilde spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunmasından birkaç gün sonra Fidelity de aynı girişimde bulunmuştu.

Fidelity Spot Ethereum ETF Başvurusunda Bulundu

Fidelity, 17 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı S-1 dosyalamasıyla spot Ethereum ETF’i için resmen başvuruda bulundu. Dosyalamaya göre Fidelity, Ethereum Fonu’nun hisselerini Cboe BZX Borsası’nda listeleme ve ticaretini yapma planlarını detaylandırdı. Fidelity’nin spot Ethereum ETF’indeki her bir hisse, fon adına Saklama Kuruluşu tarafından tutulan ETH’den oluşacak.

Halihazırda BlackRock, Fidelity, Hashdex, Grayscale ve VanEck’in de yer aldığı 7 farklı şirket, şu anda spot Ethereum ETF’ini başlatmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) başvuruda bulunmuş durumda.

ETF’ler Kripto Para Piyasası için Neden Önemli?

Fidelity, ABD’li vatandaşların kripto paralara yatırım yapabilmeleri için düşük riskli bir seçeneğin bulunmadığına, dolayısıyla ABD’de düzenlemelere uygun borsa yatırım fonlarının (ETF) eksikliğine vurgu yaptı. Fidelity, bu tür ürünlerin halihazırda Avrupa’da çok çeşitli şekillerde kullanımda olduğunu belirterek ABD’yi Avrupa ile karşılaştırdı.

Fidelity’ye göre ABD’li yatırımcılar da tıpkı ABD’li yatırımcılar gibi düzenlenmiş borsa yatırım fonlarına yani ETF’lere ihtiyaç duyuyor. Fidelity, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesinin ABD’li yatırımcıların korunması açısından önemli bir kazanım olacağını düşünüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) şu an için spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakmadı. SEC yıllardır spot Bitcoin ETF başvurularını reddetti. Ancak 2023 yılının Haziran ayında BlackRock’ın devreye girmesiyle bu konudaki umutlar arttı. Zira BlackRock şimdiye kadarki 576 ETF başvurusundan yalnızca bir tanesi reddedildi. Sonuç olarak BlackRock’ın girişiminin ardından kripto para topluluğu, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine 2024 gibi yakın bir tarihte onay verebileceğini düşünüyor.