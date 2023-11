Finansın devleri, spot Bitcoin ETF’lerinin ardından rotayı spot Ethereum ETF’lerine çevirdi. 16 Kasım’da dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock spot Ethereum ETF ürünü için SEC’e resmi S-1 başvurusunu yaptı.

BlackRock’ın başvurusundan yalnızca bir gün sonra 17 Kasım’da bir diğer dev finans şirketi Fidelity de spot Ethereum ETF başvurusunda bulundu.

Update: @Fidelity joins the spot #ethereum ETF race by filing a 19b-4 with @CBOE https://t.co/rxNEzpzh3g pic.twitter.com/o96XspPDEP

— James Seyffart (@JSeyff) November 17, 2023