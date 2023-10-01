Fidelity, Ethereum’un yaşadığı evrim ve olgunlaşma nedeniyle Bitcoin’le birlikte bir parasal mal olarak konumlandırılabileceğine inanıyor.

Fidelity’nin Araştırma Direktörü Chris Kuiper, Ethereum’un artık kurumsal yatırımcılara Bitcoin karşısında avantajlar sunabilir. Çarşamba günü Bankless mikrofonlarına konuşan Kuiper, geleneksel finans sektörünün Bitcoin fikrine artık alıştığını ve altcoin’lere yöneldiğini ifade etti.

Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin’in Ötesine Geçiyor

Chris Kuiper’e göre Ethereum’un protokolü olgunlaştıkça yatırımcıların da ETH’ye yönelik ilgisi daha da artıyor. Ethereum’un kendisini Bitcoin’den ayrıştırmayı başardığını belirten Kuiper, Proof-of-Stake’e geçiş ve diğer tüm gelişmelerin bu durumda etkili olduğunu savunuyor. Kuiper’e göre bu nedenle kurumsal yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmek için Bitcoin’e alternatif varlıklara yöneliyor.

Ethereum’da merge yükseltmesi bundan yaklaşık 12 ay önce gerçekleşti. Bu yükseltmeyle birlikte Ethereum, Proof-of-Work konsensüs algoritmasından Proof-of-Stake’e geçiş yaptı. Merge yükseltmesiyle birlikte Ethereum’un ağının elektrik tüketimi %99 oranında azaldı, ETH deflasyonist bir hal aldı ve ağın ölçeklenebilirliği arttırıldı.

Ethereum her geçen gün kendini yenilerken Bitcoin’de ise çok daha seyrek aralıklarla güncellemeler yapılıyor. Bunun nedeni Bitcoin’in merkezi bir geliştirici ekibine ve yol haritasına sahip olmaması. Fidelity, bu özelliğinin Bitcoin’i diğer varlıklardan pozitif bir şekilde ayrıştırdığına dikkat çekti. Fidelity’ye göre merkezsiz yapısı, sınırlı arzı konusunda güven vererek Bitcoin’i bir para birimine dönüştürüyor.

Para Birimi Olarak Ether (ETH)

Fidelity’nin Çarşamba günkü röportajında Ether’in de bir para birimi olarak değerlendirilebileceği ifade edildi. Özellikle de merge yükseltmesinin ardından ETH’nin token ekonomisinin deflasyonist bir hal almasının ardından.

Fidelity Digital Assets araştırma analisti Jack Neureuter röportaj sırasında Ethereum ağındaki yükseltmelerin ETH arzını kıtlaştırdığına dikkat çekti. Neureuter, bu nedenle Ether’in bir para birimi olarak cazibesinin arttığını vurguladı.

Bununla birlikte analistler yeni token yakım mekanizmasının henüz Ether’de (ETH) yükselişe yol açmadığını belirtiyor. Her ne kadar merge yükseltmesinin ardından milyonlarca ETH dolaşımdan çıkarılsa da analistlerin görüşü bu yönde.

Fidelity analistleri ayrıca Bitcoin ve Ethereum dışındaki diğer kripto para birimlerine çok fazla talep olmadığına dikkat çekti. Fidelity’nin Araştırma Direktörü Chris Kuiper bu konuyla ilgili olarak kurumsal yatırımcıların “attığım taş ürküttüğüm kuşa değmez” şeklinde düşündüğünü ifade etti.