ABD’nin en büyük finans şirketlerinden Fidelity, kendi stabilcoin’in piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Fidelity Investments, dijital varlıklar alanında daha da genişlerken, kendi stabilcoin’in test etmeye başladı. Financial Times’ın, konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre, 5 trilyon dolar büyüklüğündeki bu dev yatırım fonu, kripto para piyasalarında nakit olarak kullanılacak bir token üzerinde son aşamaya geldi.

Detaylar henüz netleşmese de stabilcoin’in şirketin dijital varlık birimi tarafından yönetileceği belirtiliyor ve Mayıs ayı sonuna kadar piyasaya sürülmesi öngörülüyor.

Fidelity stablecoin’inin, Tether ve Circle gibi en büyük stabilcoin’in ihraççıları tarafından perakende yatırımcılara açıkça sunulup sunulmayacağı henüz netleşmedi. Ayrıca, stabilcoin’in yalnızca kurumsal yatırımcılara mı sunulacağı da belirsizliğini koruyor. Öte yandan şirket, konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan bu öneri, Fidelity Treasury Digital Fund’ın “OnChain” sınıfının kaydını almayı hedefliyor. Bu fon, nakit ve ABD Hazine tahvillerine yatırım yapıyor.

Kurumsal Yatırımcıların Stabilcoin’lere Artan İlgisi

Fidelity’nin stablecoin pazarına girişi, geleneksel finansal firmaların blockchain tabanlı finansal araçları benimseme eğiliminin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Stabilcoin’in pazarı, düzenleyici netliğin artması ve kurumsal oyuncuların bu alana girmesiyle, geleneksel finans ve blockchain teknolojisinin birleşeceği büyük bir dönüşümün eşiğinde duruyor.