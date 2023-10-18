İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, zengin müşterilerden gelen talepler doğrultusunda kripto para ödemelerini kabul etmeye başlayacağını duyurdu. Ferrari, ABD ve çok yakında Avrupa’da kripto paraları ödeme yöntemi olarak kabul edecek.

Özet:

Ferrari, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC) dahil omak üzere kripto para ödemelerini kabul etmeye başladı.

Bu adım, Ferrari’nin müşterinden ve bayilerinden gelen yoğun taleplerin ardından geldi.

Ferrari, kripto para ödemelerini kabul etmek için BitPay ile ortaklık kurdu.

Ferrari Kripto Paraları Ödeme Yöntemleri Arasına Ekledi

Söz konusu gelişme, Ferrari’nin Pazarlama ve Ticaret Direktörü Enrico Galliera tarafından duyuruldu. Enrico Galliera, Ferrari’nin müşterilerinin kripto paralara yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Galliera, müşterileri ve bayilerden gelen yoğun talep doğrultusunda kripto para ödemelerini kabul etmeye karar verdiklerini duyurdu.

Enrico Galliera, Ferrari’nin kripto paraları ödeme yöntemi olarak kabul ederek müşteri kitlesini genişletmeyi amaçladığını da sözlerine ekledi:

Bu, halihazırda müşterimiz olmayan ancak Ferrari alabilecek insanlarla bağlantı kurmamıza yardımcı olacak.

Enrico Galliera, kripto paralarla Ferrari almak isteyen müşterilerin normal ödeme yöntemlerine kıyasla daha fazla ödeme yapmayacağına dair güvence verdi:

Kripto paralar aracılığıyla ödeme yaparsanız fiyatlar değişmeyecek, işlem ücreti alınmayacak, ek ücretler uygulanmayacak.

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, kripto paraları ödeme yöntemi olarak kabul etmek için BitPay ile ortaklık kurdu. Kripto para ödeme sağlayıcısı BitPay ile kurulan bu ortaklık, potansiyel Ferrari müşterilerinin BTC, ETH ve USDC gibi popüler kripto para birimleriyle ödeme yapmasına olanak sağlıyor.

Müşterilerin, kripto paralarla ödeme yapabilmesi için ülkelerinin düzenlemelerin buna olanak sağlaması gerekiyor. Zira kısa bir süre önce bir Fransız vatandaşı 440.000 dolarlık Ferrari’yi Bitcoin’le ödeme yaparak satın aldığı için Fas’ta 18 ay hapis cezasına çaptırılmıştı.

Ferrari ve Kripto Paralar

BitPay ile kurulan bu ortaklık, Ferrari’nin kripto para sektöründeki ilk adımı değil. Ferrari, 2021 yılında İsviçreli teknoloji firması Velas Network AG ile ortaklık kurarak NFT koleksiyonunu piyasaya sürmüştü.

Bununla birlikte ünlü yatırımcı Bill Miller, 2021 yılında yaptığı açıklamada Bitcoin’i Ferrari’ye, altını ise at arabasına benzetmişti.