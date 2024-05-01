Fed faiz kararını açıkladı. Beklentiler Fed’in faizi sabit bırakacağı yönündeydi ve öyle de oldu.

Kararın ardından hisse senedi ve kripto para yatırımcılarının, Fed’in kısa vadede faiz indirimine gitmesi konusundaki umutları azaldı.

ABD merkez bankası Fed, Çarşamba günü merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed’in faizi sabit bırakmasının ardından Bitcoin (BTC) fiyatı yükselişe geçti.

Piyasa katılımcıları, Fed’in faiz oranını %5,25’te tutmasını ve olası bir faiz indiriminin yılın dördüncü çeyreğinde gelmesini bekliyordu. ABD merkez bankası Fed’den gelen açıklamalar, ülke çapında inatla %3’ün üzerinde seyreden fiyat enflasyonunu bastırmak için Fed’in faiz oranlarını bir süre daha yüksek tutmak zorunda kalabileceğine dair endişeleri doğruladı.

Fed Başkanı Jerome Powell bu yıl faiz indirimi yapmak için enflasyon oranlarının yeterince düşeceğine inanmadığını söyledi. Powell ayrıca önümüzdeki ay Fed’in faiz arttırma ihtimalinin de çok düşük olduğunu ifade etti.

Enflasyon riskine karşı çok dikkatli bir şekilde hareket edeceklerini söyleyen Powell, bu yılki enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde olduğunu kaydetti.

Jerome Powell, enflasyon sürdürülebilir bir şekilde %2’ye doğru gerilediğine dair daha fazla güven kazanana kadar komitenin faiz düşürmenin uygun olduğunu düşünmediğini söyledi.

Bununla birlikte ABD ekonomisi güçlü kalmaya devam ediyor. Bloomberg Intelligence verileri, ilk çeyrek kazançlarını açıklayan S&P 500 şirketlerinin %81’inin ilk çeyrek beklentilerini aştığını gösteriyor.

Öte yandan Arthur Hayes gibi kripto para sektörünün önde gelen isimleri, Fed’in bilançosundaki genişleme devam ettikçe BTC’nin 100.000 doları aşmak için hareketini sürdüreceğine inanıyor.

Faiz kararından önce 57.300 dolar seviyesinde işlem gören BTC hızla yükselerek 59.300 doları aştı.