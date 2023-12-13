Avalanche (AVAX) son 24 saatte düşüşe geçti. Son 3 aylık zaman diliminde %289 oranında değer kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Bitcoin (BTC) ise hala 41.000 dolar bandında işlem görmeye devam ediyor. Son 24 saatte kripto para piyasasının büyük bir bölümü kırmızı renge büründü.

Solana (SOL) 70 dolar seviyesinde tutunmayı başaramadı ve 66 dolara geriledi. Avalanche (AVAX) ise 36 dolara geriledi.

FOMC Toplantısı Öncesi Bitcoin’de Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) uzun bir süredir yükseliş trendindeydi. 9 Aralık Cumartesi günü 44.700 dolara kadar yükselerek son 19 ayın en yüksek fiyat seviyesini kaydeden Bitcoin (BTC) takip eden günlerde birkaç bin dolar değer kaybederek fiyat düzeltmesine gitti.

Salı günü 40.500 doların altına kadar gerileyen Bitcoin (BTC) sonrasında toparlanarak 42.000 dolara geri döndü. ABD’de Kasım ayı TÜFE verilerinin açıklanması bile Bitcoin’i (BTC) harekete geçirmeye yetmedi. ABD TÜFE verilerinin açıklanmasından saatler sonra BTC 41.000 doların altına geriledi.

Bitcoin (BTC) 41.119 dolar seviyesinde işlem görüyor. 13 Aralık’ta yani bugün Fed’in FOMC toplantısının ardından 2023 yılının son faiz kararını açıklaması bekleniyor. Fed’in faiz kararının ardından Bitcoin’de (BTC) fiyat dalgalanmaları yeniden artabilir.

Bitcoin’in piyasa değeri şu anda 804 milyar dolar seviyesinde, BTC’nin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52,2 seviyesine yükseldi.

Solana (SOL), Avalanche (AVAX) Düşüşte

Son dönemde kayda değer bir performans sergileyen AVAX düşüşe geçti. Avalanche (AVAX) son bir haftalık zaman diliminde %80, son 3 aylık zaman diliminde ise %289 oranında değer kazandı. 12 Aralık’ta yılın en yüksek seviyesini 42,78 dolarla kaydeden Avalanche (AVAX) son 24 saatlik zaman diliminde ise %10 oranında değer kaybederek 36,45 dolar seviyesine geriledi.

Son dönemde kaydettiği performansla dikkatleri üzerine çeken bir diğer kripto para Solana (SOL) da aynı kaderi paylaştı. Son 24 saatte %7 oranında değer kaybeden Solana (SOL) ise 66 dolar bandında işlem görüyor. Ethereum Ripple, Cardano, Dogecoin, Tron, Polkadot, Chainlink ve Polygon da 24 saatlik ölçekte kayda değer düşüşler yaşadı.

Elbette bu süreçte yükseliş yaşayan bazı kripto paralar da var: Fetch.ai (FET) %6,5, NEO (NEO) %5,1, Cosmos Hub (ATOM) %3,5, Osmosis (OSMO) %2,3, Aptos (APT) %2,3.

Son 24 saatte yaşanan düşüşler sonucunda kripto paraların toplam piyasa değeri %1,8 oranında azalarak 1,619 trilyon dolara geriledi.