Kripto para piyasası bir günde 100 milyar dolar değer kazandı.

ABD Merkez Bankası (Fed), uzun süreli bekleyişin ardından faizleri nihayet indirdi. 50 baz puanlık indirimin ardından Bitcoin (BTC), son üç haftanın en yüksek düzeyi olan 62.600 dolara fırladı.

BCH, NEAR, AVAX, SUI ve TAO gibi bazı altcoin’ler ise çok daha etkileyici bir performans gösterdi.

Bitcoin Fırladı

BTC, faiz kararının alındığı 18 Eylül’e kadar haftayı 58 bin dolar ile 60 bin dolar arasında dalgalanarak geçirdi. Kripto para, pazartesi günü 61 bin doları bile test etti.

En büyük kripto para, Fed’in faiz indirdiğini duyurmasının ardından bu seviyeyi nihayet geçti. Son 24 saatte yüzde 3 değer kazanan BTC, haber yayın saati itibarıyla 62.150 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’in piyasa değeri 1,22 trilyon dolar ölçülüyor. Piyasa hakimiyeti ise yüzde 54,7’ye yükseldi.

Altcoin Piyasası Canlandı

Altcoin’lerin bir kısmı 24 saatlik performansıyla Bitcoin’i gölgede bıraktı. En büyük altcoin Ether (ETH), yüzde 4,9 değerlenerek 2.440 dolara çıktı. Rakibi Solana (SOL), yüzde 6 yükselerek 140 dolara yaklaştı.

Shiba Inu (SHIB), Chainlik (LINK), Aptos (APT), Dogecoin (DOGE) ve Toncoin (TON), yüzde 5 ile 8 arası değer kazandı.

Bitcoin Cash (BCH), NEAR Protocol (NEAR), Sui (SUI), Bittensor (TAO), Stacks (STX) ve Artificial Superintelligence Alliance (FET) gibi diğer bazı altcoin’ler, çift haneyi bulan değer artışları kaydetti.

Kripto para piyasasının toplam değeri, bir günde 100 milyar dolar civarı artarak 2,15 trilyon dolara çıktı.