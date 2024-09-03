Fed’in faiz indirimi Bitcoin’e faydadan çok zarar verebilir mi?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirmeye başlaması bekleniyor. Bitfinex analistleri ise indirimin Bitcoin fiyatını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.

Bitfinex, yeni araştırma raporunda faiz indiriminin BTC fiyatında yüzde 20 gerileme ile sonuçlanabileceği konusunda uyardı. Beklenen indirim, analistlere göre hem kısa hem de uzun vadeli fiyat seyrini ciddi şekilde etkileyebilir.

Fed Faiz İndiriminin Olası Etkileri

Bitcoin, geleneksel finansal varlıklara karşı bir güvenli liman varlığı olarak değerlendiriliyor. Ancak makroekonomik koşullardan da etkileniyor.

Rapora göre BTC, Fed’in güvercin açıklamalarının etkisiyle ağustos başından beri yüzde 32’den fazla değer kazandı. Bitfinex analistleri, son birkaç haftadır piyasaya hakim duyarlılıkta değişim olduğunu öne sürdü. Spot yatırımcılar Bitcoin satarken, vadeli yatırımcıları BTC alıyor.

Analistler, Fed’in 25 baz puan faiz indirimi yapması halinde piyasanın bu gelişmeyi daha hızlı sindirebileceğini düşünüyor. Likiditenin artması ve resesyon riskinin düşmesiyle BTC, bu senaryoda uzun vadede değer kazanabilir.

Fed’in daha agresif bir politika izleyip 50 baz puan indirim yapması durumunda ise BTC’nin yüzde 8 yükselmesi ve kısa bir süre burada kalması bekleniyor. Ancak resesyon endişelerinin de artmasıyla BTC, analistlere göre hemen ardından büyük bir düzeltmeye başlayabilir.

Fed 2019’da 50 baz puan faiz indirdiğinde, Bitcoin fiyatı da yüzde 50 çakılmıştı.

Diğer yandan Bitfinex analistleri, güncel döngüdeki koşulların farklı olduğunu belirtti. Bitcoin, 2019’daki düzeltmeden beri iki kez halving geçirdi. Ayrıca dünya pandemi kaynaklı sorunlar ile karşı karşıya değil.

Bitcoin Yüzde 20 Düşebilir

Analistlere göre Bitcoin, faiz indiriminin ardından yüzde 15 ile 20 arası düşebilir. Bitcoin mevcut durumda 60 bin dolar civarında seyrediyor ve analistler indirime kadar bu civarda seyretmesini bekliyor.

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BTC, Fed’in faizi indirmesinin ardından 50 bin dolar ile 45 bin dolar aralığına kadar gerileyebilir.