ABD merkez bankası Fed Başkanı Jerome Powell’ın son açıklamaları, kripto para piyasasında çöküş korkusunu arttırdı. Powell, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni açıkladığı gümrük tarifelerinin enflasyonu yükseltebileceğini ve ABD ekonomisindeki büyümeyi yavaşlatabileceğini belirtti.

Powell son konuşmasında “Uzun vadeli enflasyon beklentilerini sabit tutma ve fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın kalıcı bir enflasyon sorununa dönüşmesini önleme yükümlülüğümüz var.” ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, Powell’ın bu açıklamaları, Fed’in faiz oranlarını düşürme konusunda aceleci olmadığı şeklinde yorumlanıyor.

Bu gelişmeler, Bitcoin ve altcoin fiyatları üzerinde baskı yaratabilir. 6 Nisan Pazar günü itibariyle Bitcoin (BTC) 82.000 dolar, Ethereum (ETH) ise 1.746 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %2,6 oranında azalarak 2,714 trilyon dolara geriledi.

Bu süreçte geleneksel borsalar da son yılların en kötü günlerini geçiriyor. Nasdaq 100, S&P 500 ve Dow Jones endeksleri düzeltme bölgesine girdi. Bu da yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaştığını gösteriyor.

Piyasa İçin Olumlu İşaretler

Bazı analistler, Fed’in eninde sonunda faiz oranlarını düşüreceğini ve bunun Bitcoin ile altcoin piyasasını yeniden canlandırabileceğini öngörüyor. Goldman Sachs gibi büyük finans kuruluşları, ABD’de bir resesyon riski gördüklerini ve bu nedenle Fed’in 2025 yılı içinde en az üç faiz indirimi yapmasını beklediklerini açıkladı.

Ayrıca, son günlerde petrol fiyatları ve tahvil getirileri sert düştü. Bu da küresel ekonomide zayıflama sinyalleri vererek, Fed’in daha erken faiz indirimi yapabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Eğer Fed faizleri düşürürse, Bitcoin ve altcoin’lerde yeni bir ralli başlayabilir.

Ancak şimdilik, piyasalar Fed’in sıkı para politikası nedeniyle temkinli olmaya devam ediyor.