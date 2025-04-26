Amerikan Merkez Bankası (Fed), aldığı yeni kararla birlikte, finansal kuruluşların bu alandaki işlemleri için Fed’den ön onay alma zorunluluğu kaldırıldı.

Yeni Dönem Başladı

Fed, 2022 yılında yayımlanan ve eyalet üyesi bankaların kripto varlıklarla ilgili planlarını önceden bildirmesini zorunlu kılan rehber mektubu iptal etti. Ayrıca 2023’te getirilen stabilcoin faaliyetlerine dair onay süreci de tamamen kaldırıldı. Artık bu faaliyetler, klasik denetim süreçleri kapsamında izlenecek.

Öte yandan, Fed ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), geçen yıl yayımladıkları ve kripto varlıklara dair risk değerlendirmesi yapan iki ortak açıklamadan da çekildi. Kurumlar, inovasyonu desteklemek amacıyla yeni veya güncellenmiş rehberlerin gerekliliğini yeniden değerlendirecek.

“Operation Chokepoint 2.0” Geri Çekiliyor

Bu kararlar, Para Birimi Denetleme Ofisi’nin (OCC) benzer adımlarının hemen ardından geldi. OCC, kriptoyla bağlantılı kurumların bankacılık hizmetlerinden dışlanmasına neden olan kısıtlamaları geri almıştı. Sektörde “Operation Chokepoint 2.0” olarak anılan bu uygulamanın sona ermesiyle, kripto şirketleri geleneksel finans sistemine daha kolay erişim sağlayabilecek.

İlgili: 505 Milyon Dolara Ne Anlaştılar? Kripto Devine ABD’den Yeşil Işık

Trump Yönetiminde Kriptoya Yeşil Işık

Fed’in adımı, Trump yönetimi döneminde kripto sektörüne yönelik art arda gelen olumlu gelişmelerin bir yenisi oldu. Nisan başında Adalet Bakanlığı (DOJ), düzenleyici ihlaller nedeniyle açılan kripto davalarının çoğundan vazgeçtiğini açıkladı.

Aynı süreçte DOJ’un kripto suçlarına odaklanan özel birimi olan Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi (NCET) feshedildi. Şubat ayında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto davalarına bakan bölümünü küçültürken, Ocak ayında da Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) dijital varlık uygulama ekiplerini 2 gruba indirmişti.

Kripto piyasasında regülasyonlara dair daha pozitif bir hava oluşurken, yeni düzenlemelerin sektördeki inovasyonu hızlandırması bekleniyor.