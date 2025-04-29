Custodia Bank CEO’su Caitlin Long, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed), kripto para kurallarını gevşetiyor gibi yaparak kamuoyunu yanılttığını açıkladı.

Long, Fed’in dört kripto karşıtı düzenlemeyi kaldırmış gibi görünmesine rağmen, en kritik kısıtlamayı aynen koruduğunu söyledi.

Pazar günü X üzerinden açıklama yapan Long, Fed’in 27 Ocak 2023’te Biden yönetimiyle birlikte yayımladığı kripto karşıtı rehberlik belgesinin hâlâ yürürlükte olduğuna dikkat çekti. Bu düzenleme, bankaların kripto varlıklarla doğrudan temas kurmasını etkili şekilde engelliyor.

Long’a göre, yürürlükte kalan düzenleme üç önemli kısıtlama getiriyor:

Bankalar, kripto varlıkları doğrudan tutamıyor ve gas ücretlerini bile ödeyemiyor. Bankaların, izinsiz blokzincirler üzerinde stablecoin çıkarmasına izin verilmiyor. Büyük bankaların kontrol ettiği izinli blokzincirler destekleniyor.

CEO, “Fed, izinli stablecoin’leri açıkça destekliyor. Bu durum, büyük bankalara yasa çıkmadan önce avantaj sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

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Kripto Saklama Hizmetleri Zora Girdi

Long, Fed’in bu tutumunun bankaların kripto varlıklarla çalışma çabalarını da baltaladığını belirtti. Bankalar, kripto saklama hizmeti sunarken işlemler için gas ücretlerini önceden tahmin etmek zorunda kalıyor. Ancak ağ yoğunluğu nedeniyle bu ücretler artarsa ve eksik kalan tutar ödenemezse, işlem başarısız oluyor.

Ayrıca, risk yönetimi için büyük kripto varlıkları küçük parçalara bölündüğünde her yeni işlem yeni gas ücretleri doğuruyor. Fed’in mevcut düzenlemeleri nedeniyle bankalar bu ücretleri ödeyemediği için süreç daha da riskli hale geliyor. Bu da birçok bankayı kripto para saklama hizmeti vermekten vazgeçiriyor.

Fed, büyük bankalara kendi stablecoin projelerinde erken avantaj sağlarken, diğer kurumların piyasaya girmesini zorlaştırıyor. Bu durum, stablecoin piyasası tamamen açıldığında büyük bankaların ciddi bir rekabet üstünlüğüne sahip olmasına yol açabilir.

Beyaz Saray Fed’i Övdü, Gerçekler Gizlendi

Caitlin Long, Fed’in kamuoyuna yönelik iletişim stratejisini de eleştirerek, geri çekilen düzenlemelerin abartıldığını, ancak asıl kritik kuralın korunduğunun gizlendiğini söyledi.

“Fed halkla ilişkilerde kesinlikle kazandı. Birçok akıllı insan bile kandırıldı.” diyen Long, gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte kamuoyunun öfkelenmesi gerektiğini belirtti. Beyaz Saray’ın da Fed’i övdüğünü, ancak ya durumu bilmediklerini ya da görmezden geldiklerini ifade etti.

CEO, Fed ile Beyaz Saray arasındaki ilişki ve beklentilerin yeniden şekillenebileceğine dikkat çekerek, medyanın faiz tartışmalarına odaklanırken bankacılık düzenlemelerindeki bu gerilimi neredeyse hiç gündeme getirmediğini söyledi.

Öte yandan, Senato Bankacılık Komitesi’nin Dijital Varlıklar Alt Komitesi Başkanı Cynthia Lummis, Fed’in hamlesine tepki gösterdi. Lummis, Fed’in adımını “laf olsun diye yapılan bir hizmet” olarak niteledi.

X üzerinden yaptığı paylaşımda, “OCC ve FDIC geri adım atarken Fed hâlâ itibar riski bahanesiyle bankaları denetliyor.” sözlerini kaydetti. Lummis ayrıca, Biden döneminde başlatılan ve bankaları tartışmalı sektörlerden uzaklaştırmaya çalışan Operation Chokepoint 2.0 girişimini yürüten ekibin bugün de Fed’in kripto politikalarını şekillendirdiğini belirtti.