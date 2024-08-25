Jerome Powell, faiz indirme vaktinin geldiğini söyledi.

Bitcoin fiyatı, haftanın sonuna doğru yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayında faiz indirmeyi planlandığını açıkladı.

Jerome Powell Jackson Hole’da Konuştu

Kansas City Fed’in Jackson Hole’daki yıllık ekonomi konferansında konuşan Jerome Powell, faiz indirme vaktinin geldiğini açıkladı.

Politika değişikliğinin vakti geldi. Gidiş yönü belli. Faiz indirimlerinin zamanı ve oranı; gelen veriler, piyasanın değişen görünümü ve risk dengesine bağlı olacak.

Powell, enflasyonun yüzde 2’ye doğru sürdürülebilir bir şekilde düşme eğiliminde olduğunu ekledi. Fed başkanı, odaklarının iş gücü piyasasını desteklemeye kayacağını belirtti.

“Enflasyon ve iş gücü piyasası verileri değişen bir durum ortaya koyuyor. Enflasyonla ilgili yukarı yönlü riskler ortadan kalktı. Ancak istihdam ile ilişkili aşağı yönlü riskler arttı.”

Bitcoin Fiyatı Yükselişte

Faiz indirimi açıklamasının ardından Bitcoin (BTC) ve onunla birlikte kripto para piyasası yükselişe geçti.

60 bin doların üzerine çıkan BTC, haber yayın saati itibarıyla 64 bin dolar sınırından işlem görüyor.

En büyük altcoin Ether (ETH) ise 2.750 dolara yükseldi.

Robert Kennedy’nin başkanlık yarışından çekilmesinin de kripto fiyatlarını olumlu etkilediği düşünülüyor. Yarışı önde götüren bağımsız aday Kennedy’nin Donald Trump’ı desteklemesi ve Harris’e karşı kazanma şansını artırması bekleniyor.