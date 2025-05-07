ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılı boyunca henüz faiz oranlarını değiştirmedi. Başkan Donald Trump’ın başlattığı yeni gümrük tarifelerinin ardından oluşan ekonomik belirsizlik, Fed’in temkinli bir “bekle-gör” politikası izlemesine neden oldu.

7 Mayıs Çarşamba günü yapılan toplantının ardından Fed, gecelik borçlanma oranını %4,25 – %4,50 aralığında sabit tuttuğunu açıkladı. Açıklamada, “ekonomik görünümdeki belirsizlik daha da arttı” ifadesi dikkat çekti.

Faiz Kararı Beklendiği Gibi Geldi

Wall Street’in neredeyse tamamı, güçlü gelen ekonomik verilere rağmen Fed’in faizleri sabit tutacağını öngörmüştü. SWBC Yatırım Direktörü Chris Brigati şunları kaydetti:

“Enflasyon yüksek ve inatçı seyrediyor, işsizlik ise hala kontrol altında. Bu yüzden Fed’in faiz indirimi için gerekli şartlar oluşmuş değil.”

Trump’ın Tarifeleri Ekonomiyi Sarsıyor

Trump’ın geçen ay devreye aldığı yeni tarifeler, piyasaları sarsarken, tüketici güven endeksleri sert düştü. Fed’in bölgesel bankalarının hazırladığı Beige Book raporunda, “yaygın belirsizlik” ve “bozulan ekonomik görünüm” vurgulandı.

Ancak bu olumsuz hava, henüz “sert veriler”e (istihdam, enflasyon gibi temel göstergeler) yansımış değil. Nisan ayındaki beklentilerin üzerindeki 177.000 kişilik istihdam artışı ve %4,2’lik sabit işsizlik oranı, ekonomideki direncin sürdüğünü gösterdi.

Mart ayı itibarıyla Fed’in enflasyon göstergesi %2,3 seviyesinde, bu 2021-2022 dönemindeki yüksek enflasyon sonrasındaki en düşük oran olsa da hala %2’lik hedefin üzerinde.

Powell: Şimdilik Beklemedeyiz

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen ay yaptığı konuşmada, Trump’ın tarifelerinin kalıcı olması hâlinde enflasyonu artırıp büyümeyi yavaşlatabileceğini söylemişti:

“Şimdilik daha net bir tablo oluşana kadar pozisyonumuzu korumak için iyi durumdayız.”

Stagflasyon Tehlikesi Gündemde

Powell, enflasyon artarken işsizliğin de yükselmesi durumunda, yani stagflasyon senaryosunda, Fed’in ikili görevlerinin (fiyat istikrarı ve istihdam) birbirine ters düşebileceğini kabul etti.

Madison Investments’tan Mike Sanders ise yıl sonuna doğru iş gücü piyasasını korumanın öncelikli hâle gelebileceğini düşünüyor.

CME Group verilerine göre, yatırımcılar Haziran toplantısında da faizlerin sabit kalmasına %70 ihtimal veriyor. Yıl sonuna kadar 2 ila 4 faiz indirimi beklentisi mevcut. Brigati’ye göre:

“Gümrük vergileriyle ilgili ortam son derece değişken. Fed’in bu koşullar altında tarifelere yanıt vermesi, beklenen etkinin aksine zararlı sonuçlara yol açabilir.”

ABD’nin Tarife Oranı 1901’den Bu Yana En Yüksek Seviyede

Yale Budget Lab verilerine göre, ABD’nin toplam efektif tarife oranı %28’e ulaştı. Bu oran, 1901’den bu yana en yüksek seviye.

Trump yönetimi bir yandan kararsız sinyaller verirken, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer bu hafta Çinli mevkidaşlarıyla görüşecek. Hedef: ABD’nin uyguladığı %145 gümrük vergisine karşılık Çin’in %125’lik misillemesini yumuşatmak.

Powell, Başkan Trump tarafından daha önce sık sık eleştirilmiş ve görevden alınmakla tehdit edilmişti. Ancak son haftalarda bu söylemlerden geri adım atılması, piyasaları kısmen rahatlatmış durumda.