Faiz oranı piyasanın ay başında beklediğinden daha fazla düşürüldü.
ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını 50 baz puan indireceğini duyurdu. Fed, Kovid-19 pandemisi başladığından beri ilk kez faiz indiriyor.
Bitcoin fiyatı, faiz indirimi duyurusunun hemen ardından 60 bin doların üzerine fırladı. S&P500 endeksi ise yüzde 0,7 yükseldi.
- ABD Merkez Bankası, enflasyonun yüzde 2’ye gerileme yolunda olduğuna daha emin olduklarını söyledi.
- Fed, “İstihdam artışı yavaşladı ve işsizlik oranı yükseldi, ancak işsizlik hala düşük seviyelerde,” yorumunda bulundu.
- Fed’in bu haftaki faiz toplantısı, verilen politika değişikliği kararı nedeniyle son yılların en önemli toplantılarından birini temsil ediyor.
- Piyasa katılımcıları, CME Fed Watch’a göre faiz toplantısından önce yüzde 65 oranında 50 baz puan, yüzde 35 oranında ise 25 baz puan indirim bekliyordu. Polymarket’ta 50 bp indirime yüzde 43, 25 baz puan indirime de yüzde 57 ihtimal veriliyordu.
- Faiz oranlarının düşürülmesi, kredi almayı ucuzlaştırdığı ve dolaşımdaki parayı bollaştırıyor, dolayısıyla riskli varlıklara yatırım için ayrılabilecek miktar da artıyor. Faiz indirimi genelde kripto gibi riskli varlık fiyatlarında yükseliş ile sonuçlanıyor.
- Diğer yandan, Eski Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, 50 baz puanlık sıra dışı bir indirimin piyasayı bir şeylerin yanlış olduğu düşüncesine sürükleyebileceği konusunda uyarmıştı. “Şöyle düşünebilirler, ‘Bizim bilmediğimiz neyi biliyorlar ki?’”