ABD merkez bankası Fed, Kasım başkanlık seçimlerinin ardından gerçekleşen ilk FOMC toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan indirerek beklentilere uygun bir karar aldı. ABD’deki gelişmeler, Bitcoin fiyatı üzerinde oldukça etkili ve Fed’in faiz kararından kısa bir süre önce BTC fiyatı 77.000 dolar seviyesine çok yaklaştı.

ABD ekonomisi bu hafta önemli gelişmelere sahne oldu. Salı günü yeni başkanını seçen ABD, önümüzdeki dört yıl için tamamen farklı bir yol haritasına girmiş durumda.

Fed, Eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını 0,5 puan düşürmüştü. Perşembe günü gerçekleşen Kasım toplantısında ise 25 baz puanlık daha mütevazı bir indirim bekleniyordu ve Fed Başkanı Jerome Powell 25 baz puanlık faiz indirimine gittiklerini açıklayarak bu beklentiyi doğruladı. Faiz oranları böylece %4,5-4,75 aralığına çekildi.

Fed’in Faiz kararının ardında, ABD’deki enflasyon oranlarının düşüş trendine gireceği beklentisi yatıyor. Powell, Fed’in enflasyonu önümüzdeki birkaç ayda %2 hedefine indirmeyi planladığını yineledi.

Piyasa uzmanları Fed’in bu hamlesini bekledikleri için, kararın ardından Bitcoin’de büyük bir fiyat hareketi görülmedi. Bitcoin, kısa bir süreliğine yeni bir zirveye ulaşarak 76.872 doları görse de bir miktar geri çekilerek şu an 76.100 dolar civarında işlem görüyor.

Hafta başında Donald Trump’ın başkanlık seçimlerinde öne geçmesiyle Bitcoin hızlı bir yükseliş sergileyerek Mart ayında kırdığı 73.740 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu aştı. Haftalık bazda %8, aylık bazda ise %22 değer kazanan Bitcoin, 76.872 dolarla yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru belirledi. Bu süreçte Bitcoin’in piyasa değeri de 1,5 trilyon doları aştı. Böylelikle Bitcoin dünyadaki en büyük 9. finansal varlık konumuna yükseldi.