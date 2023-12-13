Fed ABD’de politika faizini sabit tuttu.

FOMC’nin politika faizini sabit bırakmasının ardından Bitcoin (BTC) yükselişe geçti ve %0,8 oranında değer kazandı.

CoinGecko verilerine göre, bu yazının kaleme alındığı an itibariyle Bitcoin, 42,383.95 dolardan işlem görüyordu. Ethereum ise son bir saat içinde %1 değer kazanarak 2,234 dolardan işlem görüyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yaptığı açıklamada, uzun vadeli hedeflerinin yüzde 2 oranında maksimum istihdam ve enflasyon elde etmek olduğunu belirtti. Bu amacı desteklemek adına FOMC, faiz oranını %5,25 ila %5,5 aralığında sabit tutma kararı aldı.

Fed Başkanı Jerome Powell, düzenlediği basın toplantısında ABD ekonomisinin genel olarak beklenenden daha hızlı toparlandığını ve FOMC katılımcılarının bu yılki ekonomik büyüme tahminlerinin Eylül Ekonomik Tahminler Özeti’nden bu yana yukarı yönlü revize edildiğini ifade etti. Powell, ancak “yine de” diyerek, genel ekonomik faaliyetin pandemi öncesi seviyenin oldukça altında olduğunu ve önümüzdeki dönemin oldukça belirsiz olduğunu vurguladı.

Beklentiler Fed’in faiz oranlarını sabit tutacağı yönünde. Açıklama öncesinde CME FedWatch aracı, FED’in faiz oranlarını sabit bırakma olasılığını %98 olarak hesaplıyordu. CME FedWatch yatırımcıların faiz oranlarındaki değişikliklere karşı spekülasyon yapmak veya korunmak için kullandıkları Fed fonları vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatlarını takip ederek çalışıyor.

Piyasa katılımcıları Fed’in faiz oranlarını düşürmesini veya sabit bırakmasını bir yükseliş işareti olarak değerlendiriyor. Bunun nedeni faiz oranları düşmeye başlayınca yatırımcıların görece riskli varlıklara yönelmesi. Ekonomik koşullar iyiyse, Bitcoin gibi riskli varlıkların değer kazanma olasılığı artmaktadır. Faiz oranları düşük olduğunda, yatırımcılar genellikle dolarlarını daha riskli varlıklara yönlendirme eğilimindedir. Faiz oranları yükseldiğinde ise yatırımcılar tekrar dolara yönelir.

Örneğin, Fed’in gösterge faiz oranını sadece %0,25’e düşürmesi, Bitcoin’in Mart 2020’den 2021’in başlarına kadar güçlü bir şekilde yükselmesine neden oldu. Ancak Temmuz ayında, Fed’in faiz artırma planlarına rağmen, Bitcoin ve Ethereum anlık bir düşüş yaşamadı; bu da piyasanın belirsizliğini gösteriyor.

Fed, 2022 yılında enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz oranlarını agresif bir şekilde artırmaya başladı ve son 40 yılın zirvesine yükseltti. Dört kez 75 baz puanlık artış, hisse senetleri ve kripto paralar dahil birçok varlığın değerini olumsuz etkiledi.