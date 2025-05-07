Kripto para piyasasında gözler, Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrildi. Bu beklentiyle birlikte fiyatlarda geri çekilmeler yaşanıyor.

Bitcoin, geçen hafta gördüğü 97 bin dolarlık zirveden 93 bin 700 dolara gerilerken, Ethereum 2 bin doların altında kalmaya devam ediyor. Toplam piyasa değeri ise 2,9 trilyon dolara düştü. Korku ve açgözlülük endeksi ise nötr seviyede.

Ancak kurumsal yatırımcıların ilgisi sürüyor. Son iki haftada spot Bitcoin ETF’lerine 5 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Ayrıca analistler ve Polymarket yatırımcıları, Fed’in yıl içinde üç kez faiz indireceğini öngörüyor. Bu da kripto paralar için olumlu bir senaryo olarak görülüyor.

Peki şu anda alınabilecek en dikkat çekici kripto paralar hangileri?

Polkadot (DOT)

Polkadot, tüm zamanların en düşük seviyelerine yakın işlem gördüğü için uzun vadeli yatırımcılar için dikkat çekici bir fırsat sunuyor. 2023’ten bu yana 3,82 dolardan defalarca destek bulan DOT, 11,57 dolarda güçlü bir direnç çizgisine sahip. Teknik analizlere göre, yüzde 200’e yakın bir yükseliş potansiyeli barındırıyor. Ayrıca yıllık yüzde 11,5’lik staking getirisi, olası bir spot ETF ihtimali ve Polkadot 2.0 geçiş süreci projeyi cazip hale getiriyor.

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Chainlink (LINK)

Kripto piyasasının en büyük oracle ağı olan Chainlink, zincir dışı verileri blokzincire entegre etme kabiliyetiyle öne çıkıyor. Gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesinde lider protokollerden biri olan LINK, teknik olarak da yükseliş sinyalleri veriyor. Geri çekilmeler devam etse de ters omuz-baş-omuz formasyonu dikkat çekiyor.

Uniswap (UNI)

Merkeziyetsiz borsa (DEX) denince akla ilk gelen isimlerden olan Uniswap, Kasım ayındaki zirvesinden yüzde 74 düşmesine rağmen güçlü temellere sahip. Son 30 günde 51 milyar dolardan fazla işlem hacmiyle PancakeSwap’i geride bıraktı. Ayrıca, kendi Layer-2 ağı Unichain üzerinden 4,2 milyar dolarlık varlık yönetimiyle Avalanche ve Cronos gibi rakiplerini solladı.

Sonic (eski adıyla Fantom)

Fantom’un yeniden markalanmış hali olan Sonic, hızla büyüyen zincirler arasında konumlanıyor. 69’dan fazla merkeziyetsiz uygulamayı bünyesinde barındıran Sonic, 1 milyar dolarlık kilitli varlık hacmine ulaştı. Son 7 günde 784 milyon dolarlık DEX işlem hacmiyle sektörün en büyük 11. zinciri konumunda yer alıyor. 4 saatlik grafikte oluşan ters omuz-baş-omuz formasyonu, yakın zamanda bir toparlanma sinyali veriyor.