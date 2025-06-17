ABD Merkez Bankası’nın (FED) Haziran ayı kritik FOMC toplantısı yaklaşırken, kripto para yatırımcıları olası dalgalanmalara karşı tetikte bekliyor. Bitcoin ve altcoin’ler makroekonomik sinyallere oldukça duyarlı olduğundan, gözler FED’in atacağı adımlarda ve özellikle Başkan Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalarda.

FOMC Kararı Saat Kaçta Açıklanacak?

FED’in en son faiz kararı 18 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21:00’de açıklanacak. Türkiye saatiyle toplantı takvimi şu şekilde:

21:00: FOMC Faiz Kararı

21:00: FOMC Açıklaması

21:00: Nokta Grafiği (Dot Plot) Yayınlanacak

21:30: Jerome Powell Basın Toplantısı

FED Bu Ay Faiz İndirimi Yapacak mı?

Piyasa katılımcılarının büyük çoğunluğu, FED’in Haziran ayında faiz indirimine gitmeyeceğini düşünüyor. Beklentiler, faiz oranlarının %4,25-4,50 aralığında sabit kalacağı yönünde. Enflasyonun hâlâ yüksek seyretmesi ve Orta Doğu’daki jeopolitik tansiyonun sürmesi nedeniyle FED’in bekle-gör politikası izlemesi muhtemel.

Yatırımcılar, bu toplantıda asıl ipuçlarını Powell’ın konuşma tonunda arayacak. Yılın ilerleyen dönemlerinde gelebilecek olası faiz indirimlerine dair sinyaller aranacak.

Futures piyasaları, Eylül ayında faiz indirimi ihtimalini yaklaşık %60 olarak fiyatlıyor. Ancak bu toplantıdan çıkan mesajlar, FED’in sabırlı kalmayı tercih ettiğini gösterebilir. Ayrıca yayımlanacak projeksiyonlarda 2025’te daha az faiz indirimi beklentisi yer alabilir.

Bitcoin Fiyatı İçin Ne Anlama Geliyor?

Faiz kararının kendisi piyasa için sürpriz olmayabilir, ancak Powell’ın açıklamaları yön belirleyici olacak. Powell, ekonomik yavaşlamadan endişe duyduğunu belirtirse ya da olası faiz indirimlerine ya da varlık alımlarına (QE) dair sinyaller verirse, bu geniş çaplı bir piyasa rallisini tetikleyebilir. Bitcoin için iki ana katalizör öne çıkıyor:

Jeopolitik gerilimin azalması, piyasada rahatlama rallisini ve short pozisyon sıkışmasını tetikleyebilir.

Öte yandan Powell’ın güvercin tonda konuşması, Bitcoin, altcoin’ler ve riskli kripto varlıklar için yükseliş fitilini ateşleyebilir.

Şu anda Bitcoin fonlama oranları negatif, bu da ayıların fazla kaldıraç kullandığını gösteriyor. Eğer toplantı sonrası beklentiler değişir ve olumlu hava oluşursa, bu short squeeze ile birlikte kripto piyasasında güçlü bir sıçramaya yol açabilir.