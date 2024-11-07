ABD merkez bankası Fed, merakla beklenen faiz kararını bugün Türkiye saatiyle 21:00’da açıklayacak. Fed’in faiz oranlarını düşürmesi, borçlanma maliyetlerini azalttığından yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklardan daha yüksek riskli olarak kabul edilen varlıklara yönelmesine yol açıyor.

ABD başkanlık seçimlerinden sonra, “Trump etkisi” kripto para piyasasında kendini göstermeye başladı. Çarşamba günü Bitcoin 76.444 dolar üzerinde kapanarak yeni bir zirveye ulaşırken, kripto piyasalarında genel bir yükseliş gözlendi. Kritik eyaletlerdeki oy sayımının beklenenden hızlı sonuçlanmasıyla Donald Trump’ın seçimi kazandığına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanmasıyla Bitcoin 76.444 dolarla yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru belirledi. Seçim kampanyası boyunca kendisini kripto para dostu başkan adayı olarak konumlandıran Donald Trump, Bitcoin ve altcoin’lerde yükseliş trendini tetikledi.

Fed Kararı Piyasalarda Merakla Bekleniyor

7 Kasım Perşembe günü yani bugün ABD merkez bankası Fed, faiz kararını açıklayacak. Bazı analistler Fed’in faiz kararının piyasalarda büyük bir hareketlilik yaratmayabileceğini öngörürken bazıları ise tam tersi fikirde.

FalconX Araştırma Direktörü David Lawant, “Bu karar piyasa üzerinde fazla etkili olmayabilir,” yorumunda bulunurken, özellikle Trump başkanlığında 2025’e girerken oluşacak makroekonomik belirsizliklerin kripto para piyasasına daha büyük etkisi olabileceğini vurguladı. Lawant, Trump’ın önerdiği ticaret tarifeleri ve olası para politikalarının kripto paralar üzerinde oynayacağı role dikkat çekti.

Öte yandan Swyftx Baş Piyasa Analisti Pav Hundal, Fed’in faiz indiriminin, seçim sonuçlarından daha fazla etki yaratabileceğini belirtiyor. Hundal’a göre faiz indirimi, borçlanma maliyetlerini düşürüp tüketici harcamalarını artırarak, yatırımcıları daha yüksek getiri için riskli varlıklara yönlendirebilir. Hundal, “Piyasa zaten Bitcoin’e yönelmiş durumda. %0,25 veya daha büyük bir indirim bu yönelimi hızlandırarak yıl sonuna kadar altı haneli bir Bitcoin fiyatını daha olası hale getirebilir,” dedi.

Faiz oranlarındaki değişiklik, düşük faiz ortamında daha iyi büyüme fırsatları arayan yatırımcıların kripto ve hisse senetleri gibi varlıklara olan talebini artırma potansiyeline sahip. Hundal, “Şu anda piyasada ciddi bir FOMO etkisi var. Son faiz indiriminin ardından piyasada birikim trendi belirgin şekilde görüldü; bu yüzden %0,25’lik bir indirimin olumlu karşılanacağını söyleyebiliriz,” ifadelerini kaydetti.